С 2026 года жильё подорожает — даже если вы его не продаёте: капремонт вырастет на 7%
Жителям Свердловской области придётся платить больше за капитальный ремонт: с 1 января 2026 года минимальный размер взноса увеличится на 7% и составит 18,81 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.
Что изменится
В документе сказано:
"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2026 год … в размере 18 рублей 81 копейки".
Сейчас собственники платят по 17,48 рубля за квадратный метр.
Почему повышают тариф
Ранее глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов пояснял, что рост связан с:
-
увеличением заработных плат в регионе,
-
подорожанием строительных материалов.
По его словам, эти факторы неизбежно влияют на себестоимость работ и требуют корректировки взносов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru