С 2026 года жильё подорожает — даже если вы его не продаёте: капремонт вырастет на 7%

Жителям Свердловской области придётся платить больше за капитальный ремонт: с 1 января 2026 года минимальный размер взноса увеличится на 7% и составит 18,81 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.

Что изменится

В документе сказано:

"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2026 год … в размере 18 рублей 81 копейки".

Сейчас собственники платят по 17,48 рубля за квадратный метр.

Почему повышают тариф

Ранее глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов пояснял, что рост связан с:

увеличением заработных плат в регионе,

подорожанием строительных материалов.

По его словам, эти факторы неизбежно влияют на себестоимость работ и требуют корректировки взносов.