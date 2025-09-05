Уплотнение по-новому: богатых россиян могут обязать делиться квартирами

В России может появиться закон, который обяжет состоятельных граждан предоставлять часть своей жилплощади многодетным семьям. С инициативой выступил председатель партии "Коммунисты РФ" Сергей Малинкович, его слова приводит издание "Абзац".

Суть предложения

По мнению политика, необходимо ввести механизм, который бы затронул владельцев крупного жилья:

если у россиянина более 10 комнат или площадь свыше 300 кв. м ,

и он не приобретает жильё для нуждающихся ,

то его недвижимость могут "уплотнить", выделив часть в пользу многодетных семей.

Социальный налог для богатых

Малинкович предлагает ввести своеобразный "социальный налог":

"Мы бы предлагали, чтобы, если какой-то гражданин покупает себе выше определенного метража, он должен в порядке социального налога вложить средства в покупку квартир для нуждающихся семей или выделить часть из комнат своего пентхауса в качестве социального найма".

По мнению депутата, это поможет снизить социальную напряженность, вызванную растущей разницей в доходах россиян.

Перспектива инициативы

Политик планирует направить предложение в Госдуму. Пока оно носит концептуальный характер и вызовет широкую дискуссию в обществе и среди законодателей.