Передача ключей новым жильцам
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:11

Уплотнение по-новому: богатых россиян могут обязать делиться квартирами

Депутат предложил обязать владельцев больших квартир делиться жильём с многодетными семьями

В России может появиться закон, который обяжет состоятельных граждан предоставлять часть своей жилплощади многодетным семьям. С инициативой выступил председатель партии "Коммунисты РФ" Сергей Малинкович, его слова приводит издание "Абзац".

Суть предложения

По мнению политика, необходимо ввести механизм, который бы затронул владельцев крупного жилья:

  • если у россиянина более 10 комнат или площадь свыше 300 кв. м,

  • и он не приобретает жильё для нуждающихся,

  • то его недвижимость могут "уплотнить", выделив часть в пользу многодетных семей.

Социальный налог для богатых

Малинкович предлагает ввести своеобразный "социальный налог":

"Мы бы предлагали, чтобы, если какой-то гражданин покупает себе выше определенного метража, он должен в порядке социального налога вложить средства в покупку квартир для нуждающихся семей или выделить часть из комнат своего пентхауса в качестве социального найма".

По мнению депутата, это поможет снизить социальную напряженность, вызванную растущей разницей в доходах россиян.

Перспектива инициативы

Политик планирует направить предложение в Госдуму. Пока оно носит концептуальный характер и вызовет широкую дискуссию в обществе и среди законодателей.

