Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:54

Ипотека больше не выглядит безопасной: тревожный сигнал для будущих покупателей

Покупка жилья в нестабильной экономике несёт риски — экономист Лежава

Покупка жилья в период экономической неопределенности все чаще перестает быть символом стабильности и превращается в решение с повышенным уровнем риска. Особенно это касается долгосрочных обязательств, которые могут тянуться десятилетиями. Об этом, но не первым предложением, рассказал экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава в беседе с Pravda.Ru, комментируя ситуацию на рынке недвижимости.

Индивидуальный подход вместо универсальных советов

По словам эксперта, не существует единого ответа на вопрос, когда именно стоит покупать жилье. Каждое подобное решение зависит от конкретных жизненных обстоятельств человека, уровня его доходов и способности справляться с возможными рисками. Недвижимость — это не спонтанная покупка, а долгосрочный шаг, требующий трезвого анализа и понимания последствий.

"Решение о покупке жилья всегда должно приниматься индивидуально, с учетом личных обстоятельств и финансовых возможностей. Универсальных рекомендаций здесь быть не может, поскольку у каждого человека своя ситуация и свои приоритеты. Для одних приобретение недвижимости — необходимость, требующая немедленных действий, для других — шаг, который можно отложить до более стабильного времени", — пояснил экономист Александр Лежава.

Он отметил, что в условиях нестабильности особенно важно отказаться от эмоциональных решений и оценивать не только текущие возможности, но и потенциальные изменения в будущем.

Ипотека как источник долгосрочных рисков

Отдельное внимание Лежава уделил ипотеке, назвав ее одним из самых рискованных инструментов в нынешней экономической и геополитической ситуации. По его словам, заемщики часто недооценивают факторы, которые могут повлиять на их платежеспособность на горизонте 10-30 лет. Речь идет не только о колебаниях доходов, но и о здоровье, изменении условий труда и общей экономической обстановке.

Эксперт подчеркнул, что в условиях нестабильности любые долгосрочные обязательства становятся уязвимыми. Потеря работы или резкое снижение доходов может сделать ипотечные выплаты непосильными, а запас прочности есть далеко не у всех семей.

Геополитический фактор и уязвимость недвижимости

Лежава также напомнил, что риски, связанные с покупкой жилья, не ограничиваются экономикой. В условиях военных конфликтов и напряженной международной обстановки недвижимость, особенно в приграничных регионах, может оказаться под угрозой физического разрушения. Подобные примеры, по его словам, уже существуют и должны учитываться при принятии решений.

"Покупка недвижимости в ипотеку на 10, 15 или 30 лет — это очень рискованная игра. Люди не всегда задумываются о том, что могут потерять работу, здоровье или столкнуться с экономическими трудностями, из-за которых выплаты станут невозможны. В условиях военного конфликта и нестабильной экономики такие риски только возрастают, и будущий год, судя по развитию событий, может оказаться еще менее предсказуемым", — заключил Александр Лежава.

Взвешенность как главный принцип

По мнению эксперта, ключевым принципом при покупке жилья сегодня должна быть максимальная осторожность. Необходимо учитывать не только текущую ситуацию, но и возможные негативные сценарии, которые могут реализоваться в ближайшие годы. Только такой подход позволяет минимизировать риски и избежать решений, последствия которых окажутся слишком тяжелыми.

