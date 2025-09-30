Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:18

Квадратный метр дороже, чем отпуск: Тюмень обогнала Россию по росту цен на жильё

Аналитики: рост цен на стройматериалы ускорил удорожание жилья в Тюменской области

По итогам третьего квартала Тюменская область оказалась среди регионов-лидеров по темпам удорожания недвижимости. Как отмечают аналитики, рост цен здесь превысил средний российский уровень.

Данные по рынку

  • Средняя стоимость квадрата в новостройке в Тюмени - 156,8 тыс. руб.

  • Рост за квартал - 3,5% (по России — 2,6%).

  • Цена квартиры (лот в целом) выросла ещё сильнее — +5,3% (средний рост по стране — 2,9%).

Почему дорожает жильё

Аналитики называют ключевые факторы:

  • повышение стоимости стройматериалов;

  • рост цен на услуги строительных бригад;

  • косвенное влияние удорожания топлива и ГСМ.

Мнение экспертов

Директор по рынкам России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин считает, что тренд сохранится:

"Динамика роста цен по стране отличается неоднородностью, что подтверждается статистическими данными. Даже в пределах одного города можно наблюдать существенные скидки на отдельные объекты первичного рынка. Это связано с тем, что застройщики стремятся ускорить реализацию менее востребованных лотов и как можно скорее получить средства с эскроу-счетов".

