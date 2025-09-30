Квадратный метр дороже, чем отпуск: Тюмень обогнала Россию по росту цен на жильё

вчера в 20:28

Светофоры начнут думать: Тюмень получила миллионы на борьбу с пробками

Тюменская область получит 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы. Она поможет регулировать светофоры и снижать пробки.

вчера в 20:27

Опасный вирус рядом с детьми: во дворе детсада в Челябинской области — очаг бешенства

Во дворе детсада Еманжелинска обнаружили очаг бешенства. В радиусе двух километров введены карантинные меры и ограничения.

вчера в 19:18

Деньги — на всякий случай: в Челябинской области готовят кредитную подушку под конец года

Минфин Челябинской области готовит открытие кредитных линий для подстраховки бюджета в конце 2025 года. Конкурсы для банков стартуют скоро.

вчера в 19:11

Прощай, рассрочка: за квартиру теперь только сразу и по-крупному

В Тюмени рассрочка на квартиры уходит в прошлое: доля сделок упала ниже 10% и к Новому году сократится до 5%. Подобная тенденция видна по всей России.

вчера в 18:18

Уведомили — и увезли: в Челябинске заброшенным авто дали 7 дней на прощание

В Челябинске ускорили эвакуацию брошенных машин: вместо месяца у владельцев теперь есть только 7 дней, чтобы убрать автомобиль самостоятельно.

вчера в 18:18

Садик подорожал, но не для всех: кому теперь не придётся платить ни рубля

С 1 октября в Тюмени повысят плату за детсады: 1 640 рублей в «коротких» группах и 4 100 — в полнодневных. Дети кондукторов будут ходить бесплатно.

вчера в 17:17

Вывеска не по коду — готовь две тысячи: в Челябинске хотят навести порядок в рекламе

В Челябинске вводят новые штрафы: за несоответствие вывески дизайн-коду и за неоплату парковки. Повторные нарушения будут стоить дороже.

вчера в 17:16

Бомжом за 200 тысяч: чиновники выстроились в очередь за уличным просветлением

В Тюмени запускают «бомж-тур» за 200 тысяч: чиновникам предлагают три дня прожить как бездомные, чтобы задуматься о ценности простых вещей.

