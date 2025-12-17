Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Куриная шаурма в обычном лаваше
© commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:50

Это не шутка: квадратный метр в Москве теперь официально стоит 1021 порцию шаурмы

Сравнение цен на жильё с повседневными товарами всё чаще используется как наглядный способ показать реальную стоимость квадратного метра. В Москве такой "индекс" наглядно демонстрирует масштаб цен: стоимость жилья на первичном рынке можно выразить в тысячах порций уличной еды. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Сколько "стоит" квадратный метр в бытовых категориях

По оценке аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы в середине 2025 года достигла 382 194 рублей. Для сопоставления был взят один из самых массовых продуктов уличного питания — классическая шаурма в лаваше с курицей, овощами и соусом. По последним данным, её медианная цена составляет 374 рубля.

При таком соотношении один квадратный метр жилья на первичном рынке столицы эквивалентен примерно 1021 порции шаурмы. Этот расчёт используется как иллюстративный показатель, позволяющий наглядно представить стоимость недвижимости в привычных для потребителя категориях, а не в абстрактных цифрах.

Как менялось соотношение цен после отмены льготной ипотеки

Аналитики обращают внимание, что после отмены программы льготной ипотеки динамика цен изменилась неравномерно. В рублях стоимость квадратного метра новостройки продолжила расти, отражая общие процессы на рынке недвижимости. Однако в пересчёте на шаурму показатель, напротив, снизился.

Это означает, что рост цен на жильё оказался менее стремительным, чем подорожание самой уличной еды. Такой эффект подчёркивает, что инфляционные процессы затрагивают разные сегменты экономики с разной скоростью, а привычные продукты питания в ряде случаев дорожают быстрее, чем недвижимость.

Что показывает "шаурменный" индекс рынка жилья

Использование подобных сравнений не является официальным экономическим показателем, но позволяет зафиксировать важный сдвиг в восприятии цен. Если ранее рост стоимости жилья выглядел опережающим по отношению к большинству потребительских товаров, то теперь разрыв частично сглаживается за счёт ускоренного роста цен в сфере повседневного потребления.

В результате "шаурменный" эквивалент квадратного метра становится не только ироничным, но и показательным индикатором. Он отражает, что даже при высокой абсолютной стоимости новостроек в Москве структура роста цен становится более сложной и неоднородной, а сравнение с базовыми товарами всё чаще выявляет неожиданные пропорции.

