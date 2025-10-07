"Своя земля лучше балкона": исследование показало, где хотят жить югорчане

Жители Югры всё чаще задумываются о спокойной жизни за городом. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 42% экономически активных югорчан хотели бы жить в собственном доме, рассказали аналитики URA. RU.

Какое жильё выбирают жители округа

"42% экономически активных югорчан мечтают жить в собственном доме", — говорится в исследовании.

При этом предпочтения разделились следующим образом:

дома до пяти этажей предпочитают 19% опрошенных;

здания до десяти этажей - 14%;

пятнадцатиэтажки нравятся 9% респондентов;

двадцатиэтажки и выше выбирают 6%.

Кто и где хочет жить

Согласно опросу, в небольших домах (до пяти этажей) чаще хотят жить югорчане младше 35 лет - они ценят доступность и уют.

Жители старше 45 лет чаще выбирают частные дома и загородный формат - спокойствие, сад, личное пространство.

"Мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант "21 этаж и выше". А женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й", — уточнили аналитики.

Таким образом, тенденция показывает: югорчане всё больше стремятся к жизни на земле, а интерес к "небоскрёбам" снижается.