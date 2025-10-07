"Своя земля лучше балкона": исследование показало, где хотят жить югорчане
Жители Югры всё чаще задумываются о спокойной жизни за городом. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 42% экономически активных югорчан хотели бы жить в собственном доме, рассказали аналитики URA. RU.
Какое жильё выбирают жители округа
"42% экономически активных югорчан мечтают жить в собственном доме", — говорится в исследовании.
При этом предпочтения разделились следующим образом:
-
дома до пяти этажей предпочитают 19% опрошенных;
-
здания до десяти этажей - 14%;
-
пятнадцатиэтажки нравятся 9% респондентов;
-
двадцатиэтажки и выше выбирают 6%.
Кто и где хочет жить
Согласно опросу, в небольших домах (до пяти этажей) чаще хотят жить югорчане младше 35 лет - они ценят доступность и уют.
Жители старше 45 лет чаще выбирают частные дома и загородный формат - спокойствие, сад, личное пространство.
"Мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант "21 этаж и выше". А женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й", — уточнили аналитики.
Таким образом, тенденция показывает: югорчане всё больше стремятся к жизни на земле, а интерес к "небоскрёбам" снижается.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru