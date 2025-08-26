Квартиры для народа тают на глазах: в Тюмени становится редкостью эконом-жильё
Тюменские девелоперы постепенно отказываются от проектов эконом-класса и сосредотачиваются на строительстве более дорогого жилья. Об этом URA. RU сообщил источник в строительной отрасли региона.
"Эконом" становится редкостью
По словам собеседника агентства, более 70% новых проектов последних месяцев относятся как минимум к классу комфорт, при этом растёт и доля бизнес-сегмента:
"Эконом сейчас остается только в тех проектах, что были запущены до начала года, в программе КРТ. В нынешних экономических условиях это уже класс, можно сказать, вымирающий".
Почему это происходит
Аналогичный тренд наблюдается и в других регионах. Эксперты называют несколько ключевых причин:
- Изменение спроса.
Покупатели всё чаще предпочитают более качественное жильё, ожидая от новостроек современные планировки, благоустроенные дворы и удобную транспортную доступность.
- Господдержка.
Льготная ипотека, субсидии для семей, военных и молодых специалистов дают возможность выбирать жильё не только "эконом", но и комфорт-класса.
- Рост требований.
Современные стандарты благоустройства, экологические нормы и социальная инфраструктура подталкивают рынок к проектам более высокого уровня.
Мнение экспертов
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин отметил:
"Сам по себе эконом перестал быть выгоден для застройщика. На фоне роста себестоимости строительства и нормативных требований проектировать жильё в минимальной комплектации становится экономически нецелесообразно. Тогда как проекты уровня комфорт позволяют не только соответствовать ожиданиям покупателей и государства, но и обеспечивают девелоперу финансовую устойчивость".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru