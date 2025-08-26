Квартиры для народа тают на глазах: в Тюмени становится редкостью эконом-жильё

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Строительный рост в городах России
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:26

В Тюмени "эконом" жильё уходит с рынка: застройщики делают ставку на комфорт и бизнес-класс

Тюменские девелоперы постепенно отказываются от проектов эконом-класса и сосредотачиваются на строительстве более дорогого жилья. Об этом URA. RU сообщил источник в строительной отрасли региона.

"Эконом" становится редкостью
По словам собеседника агентства, более 70% новых проектов последних месяцев относятся как минимум к классу комфорт, при этом растёт и доля бизнес-сегмента:

"Эконом сейчас остается только в тех проектах, что были запущены до начала года, в программе КРТ. В нынешних экономических условиях это уже класс, можно сказать, вымирающий".

Почему это происходит
Аналогичный тренд наблюдается и в других регионах. Эксперты называют несколько ключевых причин:

  • Изменение спроса.
    Покупатели всё чаще предпочитают более качественное жильё, ожидая от новостроек современные планировки, благоустроенные дворы и удобную транспортную доступность.
  • Господдержка.
    Льготная ипотека, субсидии для семей, военных и молодых специалистов дают возможность выбирать жильё не только "эконом", но и комфорт-класса.
  • Рост требований.
    Современные стандарты благоустройства, экологические нормы и социальная инфраструктура подталкивают рынок к проектам более высокого уровня.

Мнение экспертов
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин отметил:

"Сам по себе эконом перестал быть выгоден для застройщика. На фоне роста себестоимости строительства и нормативных требований проектировать жильё в минимальной комплектации становится экономически нецелесообразно. Тогда как проекты уровня комфорт позволяют не только соответствовать ожиданиям покупателей и государства, но и обеспечивают девелоперу финансовую устойчивость".

