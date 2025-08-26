Квартиры для народа тают на глазах: в Тюмени становится редкостью эконом-жильё

Тюменские девелоперы постепенно отказываются от проектов эконом-класса и сосредотачиваются на строительстве более дорогого жилья. Об этом URA. RU сообщил источник в строительной отрасли региона.

"Эконом" становится редкостью

По словам собеседника агентства, более 70% новых проектов последних месяцев относятся как минимум к классу комфорт, при этом растёт и доля бизнес-сегмента:

"Эконом сейчас остается только в тех проектах, что были запущены до начала года, в программе КРТ. В нынешних экономических условиях это уже класс, можно сказать, вымирающий".

Почему это происходит

Аналогичный тренд наблюдается и в других регионах. Эксперты называют несколько ключевых причин:

Изменение спроса.

Покупатели всё чаще предпочитают более качественное жильё, ожидая от новостроек современные планировки, благоустроенные дворы и удобную транспортную доступность.

Льготная ипотека, субсидии для семей, военных и молодых специалистов дают возможность выбирать жильё не только "эконом", но и комфорт-класса.

Современные стандарты благоустройства, экологические нормы и социальная инфраструктура подталкивают рынок к проектам более высокого уровня.

Мнение экспертов

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин отметил: