Строительство новостроек в Москве
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:18

Где вторичка дешевле, чем отделка: странная арифметика ямальской недвижимости

В Салехарде "квадрат" в новостройках стоит 176–217 тыс. рублей — постановление Артюхова

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в регионе. Документ охватывает как первичный, так и вторичный рынки.

Сколько стоит "квадрат" в городах и районах

  • Салехард:

    • вторичный рынок — 160 тыс. руб.;

    • новостройки — 176-217 тыс. руб. (в зависимости от отделки).

  • Губкинский:

    • вторичка — 137,5 тыс. руб.;

    • новостройки — 132-162 тыс. руб..

  • Муравленко:

    • вторичка — 93,7 тыс. руб.;

    • новостройки — 130-160,6 тыс. руб..

  • Ноябрьск:

    • 127-155,9 тыс. руб..

  • Новый Уренгой:

    • 161-198 тыс. руб..

  • Красноселькупский район:

    • вторичка — 53,6 тыс. руб.;

    • новостройки — 177-217 тыс. руб..

  • Надымский район:

    • вторичка — 57 тыс. руб.;

    • новостройки — 168-207 тыс. руб..

  • Лабытнанги, Тарко-Сале, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский районы:

    • диапазон — 122-217 тыс. руб..

Доступность ипотеки

Несмотря на высокую стоимость жилья, Ямал занял 1-е место в России по доступности ипотеки. По данным аналитиков, почти половина семей округа (47,1%) может позволить себе ипотеку на квартиру площадью 60 кв. м на стандартных рыночных условиях. Для сравнения: средний показатель по стране — всего 16,1%.

