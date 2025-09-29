Где вторичка дешевле, чем отделка: странная арифметика ямальской недвижимости

сегодня в 14:12

Заморозили цену, но не спрос: жильё в ЯНАО уходит всё дальше от покупателей

В ЯНАО заморозили официальные цены на жильё, но реальные стоимости «квадрата» продолжают расти. Что это значит для участников Арктической ипотеки?

сегодня в 13:18

Нет места в садике? Теперь это компенсируют — в ЯНАО ввели новые выплаты

С сентября 2025 года семьи ЯНАО, не получившие место в детсаду, смогут оформить компенсацию: от 5,2 до 6,8 тыс. рублей в месяц по упрощённым правилам.

сегодня в 12:37

Проезд, жильё, деньги: что теперь полагается студентам в ЯНАО

В ЯНАО утвердили новые размеры стипендий и меры поддержки студентов колледжей: компенсации за проезд, суточные на практике и жильё в общежитиях.

26.09.2025 в 10:58

Где зима — часть жизни, там и остановки с батареями: как Салехард делает город теплее

В Салехарде открыли теплые остановки. Сейчас в городе действует 51 павильон с отоплением, где пассажиры могут ждать транспорт в тепле.

26.09.2025 в 9:18

Югра снова в чёрном золоте: регион готовится к новой волне нефтяной добычи

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых нефтяных месторождений с запасами до 152 млн тонн. Работы сосредоточат в четырёх ключевых зонах округа.

26.09.2025 в 8:11

Очистные под вопросом, воздух под угрозой: когда в Сургуте станет легче дышать

Запах от очистных в Сургуте обещают устранить после модернизации. Пока идёт пусконаладка, а ключевую проблему решит сертификация осадка.

26.09.2025 в 7:18

Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Интерес россиян к недвижимости в Югре в 2025 году вырос почти в два раза. Чаще всего жильём интересуются жители Тюмени, Москвы и Петербурга.

26.09.2025 в 6:11

Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

«Калининграднефтепродукт» заявил, что фактов недолива топлива на АЗС № 53 не выявлено. Предостережение Росстандарта касалось лишь минимальной дозы в 2 литра.

