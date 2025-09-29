Где вторичка дешевле, чем отделка: странная арифметика ямальской недвижимости
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в регионе. Документ охватывает как первичный, так и вторичный рынки.
Сколько стоит "квадрат" в городах и районах
Салехард:
вторичный рынок — 160 тыс. руб.;
новостройки — 176-217 тыс. руб. (в зависимости от отделки).
Губкинский:
вторичка — 137,5 тыс. руб.;
новостройки — 132-162 тыс. руб..
Муравленко:
вторичка — 93,7 тыс. руб.;
новостройки — 130-160,6 тыс. руб..
Ноябрьск:
127-155,9 тыс. руб..
Новый Уренгой:
161-198 тыс. руб..
Красноселькупский район:
вторичка — 53,6 тыс. руб.;
новостройки — 177-217 тыс. руб..
Надымский район:
вторичка — 57 тыс. руб.;
новостройки — 168-207 тыс. руб..
Лабытнанги, Тарко-Сале, Приуральский, Тазовский и Шурышкарский районы:
диапазон — 122-217 тыс. руб..
Доступность ипотеки
Несмотря на высокую стоимость жилья, Ямал занял 1-е место в России по доступности ипотеки. По данным аналитиков, почти половина семей округа (47,1%) может позволить себе ипотеку на квартиру площадью 60 кв. м на стандартных рыночных условиях. Для сравнения: средний показатель по стране — всего 16,1%.
