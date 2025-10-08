Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Жильё дешевеет, но спрос замирает: как Тюмень вошла в число лидеров по снижению цен

В Тюмени средняя цена "вторички" упала до 126,4 тыс. рублей за квадрат — РБК Недвижимость

На рынке вторичной недвижимости Тюмени зафиксировано заметное снижение цен. По итогам третьего квартала 2025 года стоимость квадратного метра жилья на "вторичке" упала на 2,72%, сообщает консалтинговая компания SRG со ссылкой на исследование, опубликованное "РБК Недвижимость".

Тюмень — в числе лидеров по снижению цен

"В третьем квартале 2025 года снижение цен на вторичное жильё ускорилось. На втором месте по снижению цен оказалась Тюмень. Средняя цена одного квадратного метра в городе снизилась до 126,4 тысячи рублей", — отметили аналитики SRG.

Таким образом, Тюмень вошла в топ городов с самым сильным падением стоимости недвижимости среди крупных муниципалитетов России.

Тенденция по всей стране

Во втором квартале снижение цен наблюдалось лишь в трёх городах, а к концу третьего их число увеличилось до 18 из 50 проанализированных.
Больше всего "вторичка" подешевела в Краснодаре - на 2,82%, что стало рекордом квартала.

Контекст: рынок замедляется

Ранее сообщалось, что в Тюменской области также резко сократилось количество новых квартир, выставленных на продажу. Эксперты связывают это с осторожной стратегией застройщиков и снижением покупательской активности на фоне роста ипотечных ставок и общей экономической неопределённости.

