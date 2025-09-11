Капремонт в ТСЖ: свобода для жильцов или головная боль

Капитальный ремонт в доме под управлением ТСЖ — дело серьёзное и требует внимательной подготовки. В отличие от домов, где деньги перечисляются в региональный Фонд капремонта и работы проводятся по графику властей, здесь всё зависит от самих жильцов. С одной стороны, это удобно — можно ремонтировать только то, что действительно необходимо. С другой — требует большой ответственности и умения договариваться.

Как принимается решение о ремонте

Любые действия по капитальному ремонту обсуждаются на собрании собственников. Если за проведение работ голосуют 2/3 жильцов, решение считается принятым. Даже если часть соседей против, меньшинству придётся подчиниться большинству.

На собрании определяют:

сроки проведения работ;

виды и перечень ремонтных мероприятий;

способ финансирования;

кто будет подписывать акты приёмки;

кто займётся техническим надзором.

Роль инициативной группы

Чтобы упростить процесс, выбирается инициативная группа из числа жильцов. Она помогает председателю ТСЖ: собирает предложения от подрядчиков, изучает сметы, оценивает проекты.

"Это значит, что надо полностью обследовать те системы здания, которые представляются проблемными, составить дефектную ведомость и рассчитать смету. Обычно на этом этапе приглашают специалиста-сметчика", — пояснил управляющий ТСЖ Кирилл Чиркин.

Выбор подрядчика

Инициативная группа запрашивает коммерческие предложения. Важно, чтобы подрядчик состоял в профильной СРО. Иногда выбирают не крупную фирму, а индивидуального предпринимателя, если он предлагает качественное решение.

"Критериями отбора обычно становятся качество предлагаемых решений или стоимость работ при равных технических условиях", — отметил эксперт Никита Аброськин.

Перед окончательным выбором жильцы стараются изучить уже выполненные объекты, поговорить с предыдущими заказчиками и лично оценить качество.

Голосование и смета

Когда все детали понятны, проводится голосование. Чаще всего утверждают смету с запасом, чтобы избежать повторных сборов денег, если в ходе работ появятся непредвиденные расходы.

После положительного решения подписывают договор с подрядчиком. Контроль за процессом ведёт инженер технического надзора.

Возможные трудности

Главная проблема — достичь согласия. Одни жильцы требуют срочного ремонта крыши, другие настаивают на замене коммуникаций. Чтобы избежать конфликтов, инициативной группе важно предоставлять полную информацию и аргументировать выбор приоритетов.

Особенно остро стоит вопрос замены лифтов. Это одно из самых затратных направлений, но его нельзя откладывать: если оборудование не обновить вовремя, Ростехнадзор просто остановит лифт.

"Фасад — это всего лишь обёртка конфетки, а лифты — это начинка. Если лифт не поменять, дом окажется в более сложной ситуации", — подчеркнул Кирилл Чиркин.

Итог

Капитальный ремонт обязателен для всех многоквартирных домов, независимо от формы управления. Но ТСЖ даёт жильцам больше свободы: именно они решают, что ремонтировать и как распределять средства. При этом успех зависит от умения договариваться и грамотно организовать процесс.