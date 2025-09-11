Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фонд капитального ремонта
Фонд капитального ремонта
© https://www.mos.ru/news/item/158846073/ by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:51

Капремонт в ТСЖ: свобода для жильцов или головная боль

Управляющий Кирилл Чиркин рассказал о порядке капремонта в домах под управлением ТСЖ

Капитальный ремонт в доме под управлением ТСЖ — дело серьёзное и требует внимательной подготовки. В отличие от домов, где деньги перечисляются в региональный Фонд капремонта и работы проводятся по графику властей, здесь всё зависит от самих жильцов. С одной стороны, это удобно — можно ремонтировать только то, что действительно необходимо. С другой — требует большой ответственности и умения договариваться.

Как принимается решение о ремонте

Любые действия по капитальному ремонту обсуждаются на собрании собственников. Если за проведение работ голосуют 2/3 жильцов, решение считается принятым. Даже если часть соседей против, меньшинству придётся подчиниться большинству.

На собрании определяют:

  • сроки проведения работ;

  • виды и перечень ремонтных мероприятий;

  • способ финансирования;

  • кто будет подписывать акты приёмки;

  • кто займётся техническим надзором.

Роль инициативной группы

Чтобы упростить процесс, выбирается инициативная группа из числа жильцов. Она помогает председателю ТСЖ: собирает предложения от подрядчиков, изучает сметы, оценивает проекты.

"Это значит, что надо полностью обследовать те системы здания, которые представляются проблемными, составить дефектную ведомость и рассчитать смету. Обычно на этом этапе приглашают специалиста-сметчика", — пояснил управляющий ТСЖ Кирилл Чиркин.

Выбор подрядчика

Инициативная группа запрашивает коммерческие предложения. Важно, чтобы подрядчик состоял в профильной СРО. Иногда выбирают не крупную фирму, а индивидуального предпринимателя, если он предлагает качественное решение.

"Критериями отбора обычно становятся качество предлагаемых решений или стоимость работ при равных технических условиях", — отметил эксперт Никита Аброськин.

Перед окончательным выбором жильцы стараются изучить уже выполненные объекты, поговорить с предыдущими заказчиками и лично оценить качество.

Голосование и смета

Когда все детали понятны, проводится голосование. Чаще всего утверждают смету с запасом, чтобы избежать повторных сборов денег, если в ходе работ появятся непредвиденные расходы.

После положительного решения подписывают договор с подрядчиком. Контроль за процессом ведёт инженер технического надзора.

Возможные трудности

Главная проблема — достичь согласия. Одни жильцы требуют срочного ремонта крыши, другие настаивают на замене коммуникаций. Чтобы избежать конфликтов, инициативной группе важно предоставлять полную информацию и аргументировать выбор приоритетов.

Особенно остро стоит вопрос замены лифтов. Это одно из самых затратных направлений, но его нельзя откладывать: если оборудование не обновить вовремя, Ростехнадзор просто остановит лифт.

"Фасад — это всего лишь обёртка конфетки, а лифты — это начинка. Если лифт не поменять, дом окажется в более сложной ситуации", — подчеркнул Кирилл Чиркин.

Итог

Капитальный ремонт обязателен для всех многоквартирных домов, независимо от формы управления. Но ТСЖ даёт жильцам больше свободы: именно они решают, что ремонтировать и как распределять средства. При этом успех зависит от умения договариваться и грамотно организовать процесс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Муньос назвала кухонные предметы, которые могут быть опасны для здоровья сегодня в 16:22

Вода, чай и еда: как в них попадают ядовитые вещества прямо с кухни

Врач перечислила предметы на кухне, которые могут быть опасны для здоровья: от пластиковых контейнеров и чайных пакетиков до антипригарных сковородок.

Читать полностью » Архитектор Виталий Волохин рассказал о плюсах и минусах разных типов домов сегодня в 16:03

Выбираете квартиру? Одна ошибка — и придётся мириться с трещинами и холодом

Монолит, кирпич, панель или блоки? Разбираем плюсы и минусы разных технологий строительства, чтобы понять, какой дом выбрать для покупки квартиры.

Читать полностью » Домашняя паста-машина позволяет готовить свежую пасту экономично сегодня в 10:29

Итальянские традиции: почему паста-машина делает обычный ужин особенным событием

Паста-машина позволяет готовить свежую пасту дома: вкуснее, полезнее и дешевле магазинной, при этом процесс прост и экономичен.

Читать полностью » Выгода домашней йогуртницы для любителей натурального йогурта сегодня в 9:28

Как домашняя йогуртница экономит деньги и меняет привычки всей семьи

Йогуртница позволяет готовить натуральный продукт без добавок и значительно экономить: расходы на домашний йогурт заметно ниже магазинных.

Читать полностью » Как использовать йогуртницу для приготовления йогурта дома сегодня в 8:26

Натуральный йогурт без магазинных добавок: простое решение для дома

Йогуртница позволяет готовить натуральный йогурт без лишних хлопот: минимальные усилия, максимум пользы и полный контроль над качеством продукта.

Читать полностью » Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат сегодня в 7:24

Секрет экономичной кухни: какая мультиварка стоит каждого рубля

Мультиварка поможет сэкономить время и деньги, но как выбрать модель, которая действительно оправдает себя? Советы по объёму, функциям и эффективности.

Читать полностью » Экономические преимущества покупки хлебопечки для семьи сегодня в 6:21

Домашняя хлебопечка: спасение здоровья или бесполезный аксесуар

Хлебопечка обещает вкусный и полезный хлеб без лишних затрат, но оправдывает ли она расходы и действительно ли выгоднее магазинного хлеба?

Читать полностью » Домашняя хлебопечка позволяет готовить свежий хлеб каждый день сегодня в 5:16

Дом наполняется ароматом: как хлебопечка может изменить привычки вашей семьи

Свежий хлеб дома без лишних усилий: хлебопечка позволяет готовить ароматную выпечку быстро, просто и с контролем качества ингредиентов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты сада: 5 растений, которые идеально сочетаются с туей – создайте гармоничный ландшафт
Красота и здоровье

Профессор Хасинто: спорт и омега-3 могут стать дополнительным инструментом профилактики периодонтита
Питомцы

Кошки любят хлеб из-за дрожжей, утверждают ветеринарные специалисты
Авто и мото

Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти
Авто и мото

Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов
Дом

Риски радиации в домашних условиях: какие вещи могут быть источниками излучений
Наука

Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия
УрФО

В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet