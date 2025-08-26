Зловонные квартиры могут выставить на торги: что грозит нарушителям

Не каждый готов терпеть зловоние в подъезде или антисанитарию за стенкой. Но, как объяснил эксперт по жилищному праву Виктор Федорук, действовать нужно строго по закону.

Первые шаги

Самостоятельно разбираться с соседями не стоит — это может только усугубить ситуацию. Вместо этого нужно обратиться в уполномоченные органы, например, в Роспотребнадзор.

Сотрудники проведут проверку и выпишут нарушителям штраф от 500 до 1000 рублей, а также обяжут собственника устранить причину неприятного запаха.

Если ничего не изменилось

Если хозяева квартиры проигнорируют предписания и ситуация останется прежней, предусмотрены более серьёзные меры.