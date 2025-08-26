Зловонные квартиры могут выставить на торги: что грозит нарушителям
Не каждый готов терпеть зловоние в подъезде или антисанитарию за стенкой. Но, как объяснил эксперт по жилищному праву Виктор Федорук, действовать нужно строго по закону.
Первые шаги
Самостоятельно разбираться с соседями не стоит — это может только усугубить ситуацию. Вместо этого нужно обратиться в уполномоченные органы, например, в Роспотребнадзор.
Сотрудники проведут проверку и выпишут нарушителям штраф от 500 до 1000 рублей, а также обяжут собственника устранить причину неприятного запаха.
Если ничего не изменилось
Если хозяева квартиры проигнорируют предписания и ситуация останется прежней, предусмотрены более серьёзные меры.
"Суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения", — пояснил Федорук.
