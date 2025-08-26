Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Nonexyst is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:16

Зловонные квартиры могут выставить на торги: что грозит нарушителям

Роспотребнадзор может оштрафовать соседей за зловоние в доме

Не каждый готов терпеть зловоние в подъезде или антисанитарию за стенкой. Но, как объяснил эксперт по жилищному праву Виктор Федорук, действовать нужно строго по закону.

Первые шаги
Самостоятельно разбираться с соседями не стоит — это может только усугубить ситуацию. Вместо этого нужно обратиться в уполномоченные органы, например, в Роспотребнадзор.

Сотрудники проведут проверку и выпишут нарушителям штраф от 500 до 1000 рублей, а также обяжут собственника устранить причину неприятного запаха.

Если ничего не изменилось
Если хозяева квартиры проигнорируют предписания и ситуация останется прежней, предусмотрены более серьёзные меры.

"Суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения", — пояснил Федорук.

