Больше метров — без доплат: в Пензе официально расширили нормы жилья для сирот

На сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 26 сентября, депутаты поддержали законопроект, который расширяет нормы предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Что изменилось

Ранее максимальная площадь жилья, предоставляемого по программе, составляла 40 кв. м. Однако анализ рынка показал: квартир с такой планировкой либо крайне мало, либо они вовсе отсутствуют.

Теперь:

максимальная площадь увеличена до 50 кв. м ;

минимальный предел остался прежним — 28 кв. м.

Почему приняли решение

На практике органы местного самоуправления уже часто приобретали квартиры большей площади, но при этом сумма расходов не превышала размера субвенции. Новый закон закрепляет эту практику и делает её официальной.

Мнение губернатора

Глава региона Олег Мельниченко, присутствовавший на заседании, отметил, что в 2025 году планируется предоставить жильё 350 детям-сиротам и детям без попечения родителей. На эти цели в бюджете предусмотрено 1 млрд 290 млн рублей. По его словам, новая норма "соответствует современным строительным реалиям" и поможет сделать программу более эффективной.