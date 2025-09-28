Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
современная квартира
современная квартира
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:11

Больше метров — без доплат: в Пензе официально расширили нормы жилья для сирот

Максимальная площадь жилья для детей-сирот в регионе выросла с 40 до 50 кв. м

На сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 26 сентября, депутаты поддержали законопроект, который расширяет нормы предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Что изменилось

Ранее максимальная площадь жилья, предоставляемого по программе, составляла 40 кв. м. Однако анализ рынка показал: квартир с такой планировкой либо крайне мало, либо они вовсе отсутствуют.

Теперь:

  • максимальная площадь увеличена до 50 кв. м;

  • минимальный предел остался прежним — 28 кв. м.

Почему приняли решение

На практике органы местного самоуправления уже часто приобретали квартиры большей площади, но при этом сумма расходов не превышала размера субвенции. Новый закон закрепляет эту практику и делает её официальной.

Мнение губернатора

Глава региона Олег Мельниченко, присутствовавший на заседании, отметил, что в 2025 году планируется предоставить жильё 350 детям-сиротам и детям без попечения родителей. На эти цели в бюджете предусмотрено 1 млрд 290 млн рублей. По его словам, новая норма "соответствует современным строительным реалиям" и поможет сделать программу более эффективной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С марта 2026 года квитанции за капремонт будут приходить до 5 числа месяца сегодня в 5:22

Платить за капремонт придётся раньше: в Пензе сократили сроки оплаты квитанций

С 2026 года в Пензенской области изменят срок внесения платы за капремонт: платить придётся раньше. Зачем это сделали и чего ждать жильцам?

Читать полностью » В регионе ввели штрафы за невыполнение квот по трудоустройству участников СВО и бывших осуждённых сегодня в 4:28

Квота есть — вакансии будут: работодателей обязали трудоустраивать "особые" категории

В Пензенской области ввели штрафы за отказ работодателей выполнять квоты по приему участников СВО и бывших заключённых. Какие суммы грозят нарушителям?

Читать полностью » В Пензе обсуждают введение льгот на муниципальных парковках для ветеранов боевых действий сегодня в 3:27

Парковка — в знак благодарности: в Пензе предлагают сделать её бесплатной для ветеранов

В Пензе предложили сделать муниципальные парковки бесплатными для ветеранов боевых действий. Как депутаты хотят реализовать инициативу?

Читать полностью » Гордума Пензы предложила повысить индекс роста тарифов на воду в 2026 году сегодня в 2:26

Коммуналка плывёт вверх: пензенские депутаты просят поднять лимит на рост водных тарифов

В Пензе депутаты просят губернатора разрешить рост тарифов на холодное водоснабжение в 2026 году выше предельного уровня. Почему это необходимо?

Читать полностью » В Каменке работают только две АЗС: остальные закрылись из-за нехватки топлива сегодня в 1:18

Цены растут, бензин исчезает: в Пензе заправка стала лотереей

Очереди, ограничения на литры и пустые колонки: в Пензе и области водители жалуются на перебои с бензином и рост цен. Что стоит за топливным кризисом?

Читать полностью » В Пензенской области благоустроено лишь 31% дворов и 49% общественных территорий сегодня в 0:17

Каждый третий двор — со светом и качелями: в Пензе подсчитали, как на самом деле выглядит благоустройство

В Пензенской области лишь часть дворов и зелёных зон соответствует базовым критериям благоустройства. Почему программы буксуют и что изменят до 2030 года?

Читать полностью » Пензастат: каждый второй воспитатель в регионе работает более 20 лет вчера в 23:21

Мужчин — 6,9%, молодых — ещё меньше: кто сегодня идёт работать в детский сад

Более 10 тысяч человек работают в детских садах региона: кто они по профессиям, сколько лет в системе и почему молодых специалистов так мало?

Читать полностью » Экс-супруг сдал жильё без согласия и стал фигурантом дела в Пензе 26.09.2025 в 2:18

Ипотека на ней, деньги с аренды — на нём: пензячка пострадала от бывшего с ножом

В Пензе мужчина сдал квартиру без согласия экс-жены и напал на неё с ножом во время конфликта. Пострадавшей помогли врачи, завели уголовное дело.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: наказания и нехватка ресурсов вызывают у кошек стресс и дистанцию
Технологии

В Windows 11 "Фотографии" получили сортировку снимков по категориям и функцию Super Resolution
Красота и здоровье

Офтальмолог Кристина Горбачева предупредила об опасности трения глаз
Дом

Пластиковые окна ПВХ: ключевые критерии выбора для тепла и шумоизоляции
Садоводство

Горячая вода помогает уничтожить вредителей, но может повредить смородину при неправильном применении
УрФО

В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение "ЕКАРТа"
Спорт и фитнес

Учёные: тренировки с эспандером сопоставимы по эффективности с работой с гантелями
Наука

Повышение кислотности морской воды снижает устойчивость зубов акул — прогноз учёных к 2300 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet