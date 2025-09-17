Квартира выросла до 50 "квадратов": для детей-сирот готовят важное изменение

В Пензенской области готовят изменения в региональный закон о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На рассмотрение Законодательного собрания внесён проект постановления, который может существенно изменить правила.

Что есть сейчас

Сейчас площадь жилья для сирот ограничена: минимум 28 кв. м, максимум — 40 кв. м. Однако анализ рынка недвижимости показал: квартир именно такой площади почти нет. Поэтому муниципалитетам приходится искать компромисс и покупать более просторные квартиры, но по стоимости, которая не превышает размер выделенной субвенции.

Что предлагается

Законопроект предполагает увеличить верхнюю планку до 50 кв. м. Это позволит органам власти гибче подходить к выбору квартир и упростит процесс покупки жилья для сирот. Нижний предел — 28 кв. м — останется без изменений.

Когда рассмотрят

Вопрос вынесен на ближайшее заседание Заксобрания, которое пройдёт 26 сентября. Если изменения примут, у сирот появится больше шансов получить не только своё жильё, но и более комфортные условия для жизни.