Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Переезд
Переезд
© freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:21

Тысячи семей без крыши над головой: Германия столкнулась с жёсткой реальностью аренды

Принудительное выселение жильцов в Германии превысило 32 тысячи случаев в 2024 году — Минюст ФРГ

Рост числа принудительных выселений в Германии за последний год стал заметным социальным маркером: проблема, долгое время считавшаяся локальной, приобрела общенациональный масштаб и затронула десятки тысяч семей. На фоне удорожания аренды жильё для многих перестало быть гарантированной базой.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства юстиции Германии. В течение 2024 года в стране было зафиксировано более 32 тысяч случаев принудительного выселения квартиросъёмщиков. Этот показатель оказался выше, чем годом ранее, что указывает на устойчивую негативную динамику в сфере арендных отношений.

География и масштаб проблемы

Наибольшее число выселений пришлось на Северный Рейн — Вестфалию, самую густонаселённую федеральную землю Германии. Именно там за год было освобождено свыше 10 тысяч жилых помещений. Регион традиционно отличается высокой плотностью населения и активным рынком аренды, что усиливает социальное напряжение при росте цен.

Эксперты отмечают, что подобная концентрация выселений в одном регионе подчёркивает системный характер проблемы. Речь идёт не об отдельных конфликтах между арендодателями и жильцами, а о последствиях экономических и правовых факторов, влияющих на миллионы арендаторов по всей стране.

Причины выселений и рост аренды

Самым распространённым основанием для принудительного выселения остаётся задолженность по арендной плате. За последнее десятилетие средний размер квартплаты в Германии увеличился примерно на 50%, что значительно опередило рост доходов многих домохозяйств. В результате даже кратковременные финансовые трудности могут привести к накоплению долгов.

Эксперт по жилищной политике и строительству Карен Лай назвала происходящее как "социальную катастрофу". По её мнению, действующая практика выселений усиливает риск утраты жилья для наиболее уязвимых групп населения и требует немедленного пересмотра.

Предложения и резонансные случаи

Карен Лай выступила с инициативой запретить принудительные выселения для людей старше 70 лет, а также для тех, кому подобные меры грозят потерей жилья и последующей бездомностью. Идея направлена на смягчение социальных последствий и защиту тех, кто объективно не способен быстро изменить своё положение.

Общественный резонанс усилился после случая в Кёльне, где из арендованной квартиры был выселен 83-летний отец европейского правозащитника Гарри Мурея. Формальным поводом стал отказ британского банка предоставить немецким властям банковскую выписку за 25 лет. Сам Мурей заявил, что его отец сталкивается с административным давлением с 1992 года, а также сообщил о многочисленных процессуальных нарушениях при рассмотрении судебных дел.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Украина отклонила вывод ВСУ из Донбасса и запрет на вступление в НАТО в плане США — NYT вчера в 18:50
План Трампа столкнулся с жёсткой реальностью: Киев отказал по некоторым пунктам

Киев ответил на мирные инициативы Дональда Трампа, исключив ключевые уступки. Правки показали, где для Украины проходят линии, которые нельзя пересекать.

Читать полностью » Еврокомиссия не смогла согласовать план по активам России — Politico вчера в 18:47
Евросоюз трещит по швам — план Брюсселя о замороженных активах рухнул на глазах

Несколько стран ЕС неожиданно выступили против передачи Украине замороженных российских активов, сорвав планы Еврокомиссии достичь соглашения.

Читать полностью » Западные страны побегут восстанавливать связи с Россией — премьер Словакии Роберт Фицо вчера в 18:40
Европа делает вид, что забыла про Москву, но за кулисами готовится возвращение

Премьер Словакии предсказал скорое восстановление экономических отношений Запада с Россией после окончания конфликта на Украине, назвав нынешнюю политику западных государств лицемерной.

Читать полностью » Лукашенко получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп — БелТА вчера в 17:59
Тихая дипломатия без камер: Лукашенко получил личное послание от четы Трамп

Лукашенко получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп, переданное через спецпредставителя США после переговоров в Минске.

Читать полностью » В Белоруссии Лукашенко помиловал Марию Колесникову и еще 122 заключенных вчера в 17:51
Жест после переговоров: Лукашенко сделал шаг, который ждали пять лет

Лукашенко помиловал Марию Колесникову и ещё 122 человек после переговоров с представителем США — решение совпало со снятием санкций с белорусского калия.

Читать полностью » ВСУ расформируют интернациональные легионы до конца 2025 года — Би-би-си вчера в 14:36
Иностранцы больше не нужны: На Украине готовят радикальную перестройку армии

Киев планирует расформировать интернациональные легионы ВСУ до конца 2025 года — решение уже вызвало резкую критику со стороны иностранных бойцов.

Читать полностью » Раскол Запада из-за Украины указывает на победу Путина — Foreign Policy вчера в 14:30
Запад трещит по швам: украинский конфликт неожиданно обернулся победой России

Западное издание пришло к выводу, что внутренний раскол союзников и ситуация на фронте могут свидетельствовать о стратегической победе России в украинском конфликте.

Читать полностью » Эрдоган: Черное море не должно превращаться в зону конфликта для сведения счетов вчера в 14:14
Чёрное море на грани большой игры: Эрдоган предупредил о сценарии без победителей

Эрдоган заявил, что Черное море не должно становиться ареной противостояния, подчеркнув важность безопасности судоходства для России и Украины.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
На побережье Кубани и Крыма зафиксированы минусовые температуры — Фобос
Еда
Картофельный гратен со сливками и мускатным орехом готовится за 50 минут — повар
Технологии
Цены на технику Apple в России могут вырасти на 25–30% из-за перебоев с поставками памяти — техноблогер Филатов
Авто и мото
Гражданин лишился прав после парковочного манёвра в состоянии алкогольного опьянения — юрист Мацала
Красота и здоровье
Блеск для губ MAC Cremesheen Glass стал хитом продаж — визажисты
Происшествия
В Свердловской области ищут группу из 13 снегоходчиков, не вернувшихся с маршрута — Известия
Дом
Неправильная расстановка мебели усложняет передвижение — дизайнеры
Красота и здоровье
Системное воспаление снижает эффективность лечения психических расстройств — Biological Psychiatry
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet