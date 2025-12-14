Тысячи семей без крыши над головой: Германия столкнулась с жёсткой реальностью аренды

Рост числа принудительных выселений в Германии за последний год стал заметным социальным маркером: проблема, долгое время считавшаяся локальной, приобрела общенациональный масштаб и затронула десятки тысяч семей. На фоне удорожания аренды жильё для многих перестало быть гарантированной базой.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства юстиции Германии. В течение 2024 года в стране было зафиксировано более 32 тысяч случаев принудительного выселения квартиросъёмщиков. Этот показатель оказался выше, чем годом ранее, что указывает на устойчивую негативную динамику в сфере арендных отношений.

География и масштаб проблемы

Наибольшее число выселений пришлось на Северный Рейн — Вестфалию, самую густонаселённую федеральную землю Германии. Именно там за год было освобождено свыше 10 тысяч жилых помещений. Регион традиционно отличается высокой плотностью населения и активным рынком аренды, что усиливает социальное напряжение при росте цен.

Эксперты отмечают, что подобная концентрация выселений в одном регионе подчёркивает системный характер проблемы. Речь идёт не об отдельных конфликтах между арендодателями и жильцами, а о последствиях экономических и правовых факторов, влияющих на миллионы арендаторов по всей стране.

Причины выселений и рост аренды

Самым распространённым основанием для принудительного выселения остаётся задолженность по арендной плате. За последнее десятилетие средний размер квартплаты в Германии увеличился примерно на 50%, что значительно опередило рост доходов многих домохозяйств. В результате даже кратковременные финансовые трудности могут привести к накоплению долгов.

Эксперт по жилищной политике и строительству Карен Лай назвала происходящее как "социальную катастрофу". По её мнению, действующая практика выселений усиливает риск утраты жилья для наиболее уязвимых групп населения и требует немедленного пересмотра.

Предложения и резонансные случаи

Карен Лай выступила с инициативой запретить принудительные выселения для людей старше 70 лет, а также для тех, кому подобные меры грозят потерей жилья и последующей бездомностью. Идея направлена на смягчение социальных последствий и защиту тех, кто объективно не способен быстро изменить своё положение.

Общественный резонанс усилился после случая в Кёльне, где из арендованной квартиры был выселен 83-летний отец европейского правозащитника Гарри Мурея. Формальным поводом стал отказ британского банка предоставить немецким властям банковскую выписку за 25 лет. Сам Мурей заявил, что его отец сталкивается с административным давлением с 1992 года, а также сообщил о многочисленных процессуальных нарушениях при рассмотрении судебных дел.