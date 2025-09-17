Строительный спад: почему в регионе не сдаются дома, как раньше

За первые восемь месяцев 2025 года в Пензенской области заметно снизились объёмы ввода жилья. Всего в эксплуатацию сдано 5 044 квартиры — это лишь 72,7% от показателя аналогичного периода прошлого года.

Индивидуальное и многоэтажное строительство

Частный сектор: жители региона возвели 2 172 дома общей площадью 298,2 тыс. кв. м. Этот результат на 11,7% ниже, чем годом ранее.

Юридические лица: ими построено 127 домов суммарной площадью 157,3 тыс. кв. м. Показатель составил всего 54,5% от уровня января-августа 2024 года.

Где ситуация лучше

Несмотря на общее замедление, в двух районах области темпы ввода жилья, наоборот, выросли.

По данным Пензастата, наибольший вклад в общий объём строительства внесли: