Каска и чертежи, проект
Каска и чертежи, проект
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:10

Жильё перестанет строиться годами: российскую застройку хотят разогнать по китайской модели

Россия изучает китайские стандарты жилищного строительства — вице-премьер Хуснуллин

Использование китайских стандартов в сфере жилищного строительства рассматривается российскими властями как один из инструментов ускорения темпов застройки и повышения эффективности отрасли. Речь идёт не о заимствовании отдельных решений, а о комплексном анализе управленческих и технологических подходов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает издание РИА Недвижимость.

Опыт Китая как ориентир для отрасли

По словам Марата Хуснуллина, в Китае строительство, и прежде всего жилищное, является одним из ключевых драйверов экономического развития. Российская сторона внимательно изучает, какие механизмы применяются в этой сфере, включая использование цифровых решений и современных управленческих моделей.

"Строительство — один из пяти столпов развития экономики в Китае, причем именно жилищное строительство. Поэтому мы изучаем этот опыт: смотрим механизмы применения информационных технологий, используем искусственный интеллект. Считаем, что данный опыт для нас будет полезен. Применив эти стандарты на территории нашей страны, мы сможем ускорить строительство. Это основная задача", — пояснил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что речь идёт не о прямом копировании, а об адаптации наиболее эффективных решений с учётом российских условий и нормативной базы.

Сокращение сроков и рост производительности

Одной из ключевых задач для строительной отрасли вице-премьер назвал сокращение строительного цикла. Ускорение процессов, по его словам, напрямую связано с внедрением цифровых технологий, оптимизацией проектирования и более чёткой организацией работ на всех этапах.

Еще одним приоритетом остаётся повышение производительности труда. Хуснуллин отметил, что отрасль сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов, что делает рост эффективности не просто желательным, а необходимым условием дальнейшего развития.

Международный контекст и "насмотренность"

Вице-премьер уточнил, что Россия ориентируется не только на китайский опыт. В рамках работы изучаются практики и других стран, которые уже прошли путь технологической модернизации строительной сферы. Это позволяет сформировать более широкое понимание возможных решений.

По словам Хуснуллина, у отрасли уже есть достаточная "насмотренность" международных примеров. Это создаёт основу для выбора наиболее подходящих стандартов и инструментов, способных ускорить жилищное строительство и повысить его экономическую отдачу в российских условиях.

