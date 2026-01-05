Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© freepik.com is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:38

Квартиру забрали — деньги вернуть некому: для вторичного рынка готовят механизм компенсаций

Госфонд компенсирует потери покупателей вторичного жилья — вице-президент РГР Банников

Проблема обманутых покупателей жилья на вторичном рынке в России остаётся точечной, но социально чувствительной, и профессиональное сообщество предлагает системное решение с участием государства. Речь идёт о создании компенсационного механизма, который позволил бы людям вернуть средства в ситуациях, когда они лишились жилья не по своей вине. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Идея государственного компенсационного фонда

Вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников заявил, что в стране возможно создание государственного фонда для компенсаций обманутым покупателям жилья на вторичном рынке. По его словам, с таким предложением РГР выступает от имени профессионального сообщества, оценивая реальный масштаб проблемы и финансовые возможности её решения.

"Это одно из предложений, которое РГР выдвигает со своей стороны. Мы считаем, что возможно создание некоего государственного компенсационного фонда, куда отчисления могли бы быть из госпошлин", — сказал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.

Он отметил, что речь идёт не о новом налоге, а о перераспределении уже существующих платежей.

Возможный источник средств

Банников привёл расчёты, основанные на статистике Росреестра. По его словам, ведомство проводит около 4 млн операций в год. Если увеличить стоимость услуги Росреестра на 200 рублей за каждую операцию, в фонд могло бы ежегодно поступать порядка 800 млн рублей.

По оценке РГР, этой суммы было бы достаточно для решения проблемы компенсаций. В России, как отметил Банников, ежегодно лишь несколько десятков покупателей оказываются в ситуации, когда они остаются без квартиры и без возможности вернуть деньги от продавцов. При таких масштабах предлагаемый объём фонда позволил бы закрывать вопрос выплат.

Кого предлагают включить в систему компенсаций

Отдельно представитель РГР напомнил, что действующее законодательство уже допускает компенсацию гражданам, утратившим жильё, купленное у ненадлежащего собственника. В таких случаях покупатель формально не несёт вины за произошедшее, поскольку не мог повлиять на правовой статус объекта.

Банников подчеркнул, что подобные ситуации также целесообразно включить в механизм государственного возмещения. По его словам, бывают случаи, когда продавец не осознавал последствий сделки, и покупатель оказывался пострадавшей стороной. Создание компенсационного фонда, как считает РГР, позволило бы закрыть эту законодательную брешь и повысить доверие к рынку вторичного жилья.

