Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подготовка батарей
Подготовка батарей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:38

Жители Оренбурга и Медногорска без отопления: губернатор обещает меры против ненадёжных УК

В Оренбургской области жители жалуются на отсутствие отопления — губернатор поручил меры

Тема жилищно-коммунального хозяйства стала одной из ключевых на заседании правительства Оренбургской области.

Жалобы жителей региона

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что жители региона массово жалуются на отсутствие отопления в домах. Обращения поступают как в личные соцсети губернатора, так и в различные ведомства. Причина недовольства кроется в том, что 11 управляющих компаний области не справились с подготовкой к отопительному сезону.

Порядок подключения домов к отоплению

Хотя постепенное подключение домов к теплу началось ещё с 29 сентября, 6 октября отопительный сезон стартовал в Медногорске, а 8 октября - в Оренбурге, но несколько домов в этих населённых пунктах до сих пор остаются без отопления.

Реакция губернатора

Евгений Солнцев заявил, что ненадёжные управляющие компании не будут допущены к дальнейшей работе. Если компании не справляются с обязанностями, их необходимо лишать лицензий. В частности, в Оренбурге под вопросом оказались 9 управляющих компаний, а в Медногорске — 2.

"Поручил жилищной инспекции региона максимально включиться в работу по расторжению договоров с такими компаниями", — отметил губернатор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Церковь Михаила Архангела в селе План законсервируют за счёт федеральных средств вчера в 21:32
Село, где церковь старше водопровода: под Пензой началась борьба за культурное наследие

В Неверкинском районе решили законсервировать деревянную церковь Михаила Архангела 1886 года постройки. Это первый шаг к её восстановлению и возрождению духовной жизни села.

Читать полностью » МВД: в Пензенской области за взятки оформляли ложные медицинские документы 13.10.2025 в 23:59
Инвалидность по прайсу: замглавврача продавал справки за откос от СВО

В Пензенской области замглавврача за взятки выдавал фиктивные документы об инвалидности и освобождении от службы. Всего он получил 330 тысяч рублей.

Читать полностью » В Волчанске сдался в плен солдат ВСУ из Винницы, просидевший восемь месяцев в подвале 12.10.2025 в 22:40
Восемь месяцев в подвале: украинский боец сдался после отчаянного ожидания ротации

В Волчанске российские военные взяли в плен бойца ВСУ, который восемь месяцев провёл в подвале, тщетно ожидая ротации от своего командования.

Читать полностью » Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске 12.10.2025 в 22:33
Экологическая угроза в Ульяновске: СК расследует свалку у бывшего мазутохранилища

Бастрыкин поручил проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске: мусор угрожает экологии и безопасности детей.

Читать полностью » В Чувашии число самозанятых достигло 91 тысячи человек к осени 2025 года 03.10.2025 в 10:11
Из тени — в кассу: самозанятые Чувашии приносят миллиарды, но платят дважды

В Чувашии число самозанятых выросло в 14 раз — до 91 тыс. человек. Доходы легализуются, но осталась проблема «двойных» взносов в систему ОМС.

Читать полностью » В Нижегородской области создали рабочую группу по сотрудничеству с Республикой Сербской 03.10.2025 в 9:12
Нижний и Балканы на одной волне: как Сербская республика выходит на цифровой диалог с Россией

В Нижегородской области создали рабочую группу по сотрудничеству с Республикой Сербской. На повестке — здравоохранение, образование и высокие технологии.

Читать полностью » В Саратовскую область из Казахстана мигрировали более 1 млн сайгаков — пострадали 18,5 тыс. гектаров полей 03.10.2025 в 8:11
Поля растоптаны, но не забыты: аграриям компенсируют ущерб от "прищельцев" из Казахстана

В Саратовской области более 18 тыс. га полей пострадали от миграции сайгаков. Аграрии получат 120,9 млн рублей компенсаций из регионального бюджета.

Читать полностью » Губернатор Русских: средства после списания кредитов пойдут на инфраструктуру и поддержку СВО 03.10.2025 в 7:23
Минус 7 миллиардов долгов: Ульяновской области открыли финансовое окно в будущее

Ульяновской области списали 7,3 млрд руб. бюджетных кредитов. Освободившиеся средства направят на ЖКХ, промышленность и поддержку участников СВО.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Аукционный дом RM Sotheby’s сообщил о рекордной выручке от продажи коллекции Ferrari и Pagani
Красота и здоровье
Врач Сережина: ортофосфорная кислота в газировке вымывает кальций и разрушает зубную эмаль
Туризм
Путешествие в Антверпен: город алмазов, музеев и морского ветра
Спорт и фитнес
Румынская тяга с эспандером: тренеры объяснили, как упражнение укрепляет спину и ягодицы
Еда
Салат Мимоза без картофеля с сыром получается сытным и ярким
Садоводство
Рыбий жир и нафталин защищают плодовые деревья от зайцев в мороз — Сергей Иванов
Еда
Помидоры с чесноком и майонезом становятся идеальной холодной закуской
Наука
Учёные превращают пищевые отходы в материалы для медицины и экотехнологий — Вера Тейшейра де Фрейтас
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet