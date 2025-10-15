Жители Оренбурга и Медногорска без отопления: губернатор обещает меры против ненадёжных УК

Тема жилищно-коммунального хозяйства стала одной из ключевых на заседании правительства Оренбургской области.

Жалобы жителей региона

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что жители региона массово жалуются на отсутствие отопления в домах. Обращения поступают как в личные соцсети губернатора, так и в различные ведомства. Причина недовольства кроется в том, что 11 управляющих компаний области не справились с подготовкой к отопительному сезону.

Порядок подключения домов к отоплению

Хотя постепенное подключение домов к теплу началось ещё с 29 сентября, 6 октября отопительный сезон стартовал в Медногорске, а 8 октября - в Оренбурге, но несколько домов в этих населённых пунктах до сих пор остаются без отопления.

Реакция губернатора

Евгений Солнцев заявил, что ненадёжные управляющие компании не будут допущены к дальнейшей работе. Если компании не справляются с обязанностями, их необходимо лишать лицензий. В частности, в Оренбурге под вопросом оказались 9 управляющих компаний, а в Медногорске — 2.