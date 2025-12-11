Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сделка по покупке квартиры
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:15

Квадратный метр дороже мечты: реальная покупательная способность россиян рухнула до минимума

Высокие ипотечные ставки сформировали недоступный рынок жилья — РГР

Доступность жилья в России стремительно снижается, и, как сообщили на пресс-конференции ТАСС представители Российской гильдии риэлторов (РГР), сочетание высоких ипотечных ставок и рекордной стоимости квадратного метра фактически сформировало систему, закрытую для большинства потенциальных покупателей. Эксперты подчеркнули, что рынок жилья вступает в 2025 год с серьёзными ограничениями для широких слоёв населения.

Почему ипотека становится недоступной

По данным РГР, рыночная ипотечная ставка с начала года снизилась на 9 процентных пунктов, однако средневзвешенное значение остаётся на уровне 21,25%, что специалисты называют заградительной ставкой. При таких условиях ипотека перестаёт выполнять функцию инструмента покупки жилья и превращается в продукт, доступный ограниченному числу граждан. Для основной части покупателей платежи оказываются непосильными из-за высокой процентной нагрузки и растущей стоимости объектов.

Эксперты подчёркивают, что на фоне ставок подобного уровня увеличивается финансовое давление на семейные бюджеты, а срок накопления на первоначальный взнос продолжает расти. Даже официальный спад ставок не меняет того факта, что кредит фактически "закрывает" рынок для большинства семей.

Рост отказов и сокращение платежеспособного спроса

Статистика банков подтверждает тревожные тенденции. В октябре 2025 года доля отказов по ипотечным заявкам достигла 67,5%, что стало максимальным значением за весь период наблюдений. РГР отмечает, что такая динамика отражает слабую способность граждан соответствовать требованиям банков при высоких ставках и сниженной доступности жилья.

Одновременно только 8% россиян способны накопить 20% первоначального взноса на новостройку за два года. Это означает, что даже минимальный входной порог становится слишком высоким, а возможность планового улучшения жилищных условий для большинства семей существенно откладывается.

Что происходит с рынком жилья

Риэлторы объясняют, что рынок вступил в фазу структурной перестройки: платежеспособный спрос сокращается, число потенциальных заемщиков уменьшается, а механизм ипотечного кредитования перестаёт выполнять функцию основного драйвера отрасли. В таких условиях спрос смещается в сторону аренды, а темпы ввода нового жилья могут замедлиться.

Сложившаяся система "недоступности жилья", по словам экспертов, отражает пересечение нескольких факторов — роста стоимости строительства, кредитных ограничений и снижения темпов накоплений. Это создаёт для отрасли вызовы, которые потребуют пересмотра подходов к ипотечным программам и типовым моделям финансирования.

