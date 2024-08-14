Специалист в сфере непознанного перечислила самые опасные подарки

Самый нежелательный подарок — это комнатные растения, заявила таролог, парапсихолог Марианна Абравитова. В разговоре с NewsInfo.Ru она объяснила, в чём может заключаться их опасность.
"Считается, что они живые, и уже где-то они жили. Естественно, они растут в земле. Эта земля где-то взята. Нет никаких гарантий, что, например, эта земля не с кладбища или, когда сеяли это семя, для того чтобы вырос цветок, не была заложена, например, с помощью заговора какая-то программа крайне негативная для тех людей, в чьём доме он окажется", — предупредила собеседница издания.
Кроме того, следует избегать принимать в дар часы. "Считается, что часы отмеряют время до того момента, когда ты придёшь к Богу. И таким образом, даря часы, якобы человек тоже закладывает определённую программу быстрого ухода с этой Земли", — пояснила она.
"Поэтому считается, что нельзя дарить часы. Это — ещё раз подчёркиваю — речь идёт о народных приметах", — подытожила эксперт.
Кроме того, к опасным подаркам она отнесла полотенца — потому что на них носят гроб на похоронах, и колюще-режущие предметы, такие как ножи, ножницы, пилы и т. п.
Фото: Pexels/Anna Nekrashevich
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