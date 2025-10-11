Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Суккуленты
Суккуленты
© pexels.com by Quang Nguyen Vinh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:56

Растения, которые не умирают: 10 видов, переживут даже забывчивого хозяина

Эксперты рассказали, какие растения выдерживают редкий полив и подходят для квартиры

Не у всех хватает времени ежедневно ухаживать за растениями. Частые командировки, плотный график или просто забывчивость — и вот очередной цветок печально увядает на подоконнике. Но есть зелёные питомцы, которым такие испытания не страшны. Они выдержат редкие поливы, не обидятся на пересушенный воздух и даже способны выжить в тени.

Мы собрали подборку самых неприхотливых комнатных растений — идеальных для занятых людей и тех, кто только начинает путь домашнего садовода.

Суккуленты: жители пустыни в вашей квартире

Эти растения родом из засушливых регионов Южной Америки и Африки. Их отличительная черта — плотные листья и стебли, в которых накапливается влага. Самые известные представители — кактусы, но выбор куда шире: эхеверия, хавортия, алоэ, литопсы.

Главное правило ухода — минимум влаги и максимум света. Суккуленты лучше себя чувствуют в специальной почвосмеси с песком и хорошим дренажем. Если не любите шипы, обратите внимание на безколючие виды: Дискокактус, Маммиллярия бокасская, Айлостера.

Полив: летом раз в два дня, в другие сезоны — примерно дважды в неделю.
Безопасность: большинство не ядовиты, но острые шипы могут быть травмоопасны для детей и животных.

Замиокулькас: растение для забывчивых

Этот красавец, известный как "долларовое дерево", прекрасно растёт даже при минимальном уходе. Он не требует частых поливов, спокойно переносит полутень и бедную почву. Более того, чрезмерное удобрение ему только во вред.

Замиокулькас идеально подходит для узких вазонов или высоких кашпо, не занимает много места и придаёт интерьеру благородный вид.

Полив: только после полного высыхания почвы. Если сомневаетесь — подождите ещё день.
Безопасность: растение ядовито, может вызвать отравление при попадании в рот.

Хлорофитум: зелёный фильтр для квартиры

Хлорофитум — неприхотливый пёстрый куст с длинными листьями и белыми полосками. Он одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, выдерживает прохладу до +10 °C.

Это растение не только украшает дом, но и очищает воздух, поглощая токсины. Его часто ставят в спальнях и на кухнях, а также в детских — оно безопасно для всех.

Полив: весной и летом каждые два дня, зимой — раз в неделю.
Безопасность: полностью безопасен для детей и животных.

Толстянка: "денежное дерево" для ленивых

Толстянка, или крассула, — символ финансового благополучия и один из самых выносливых комнатных растений. Её плотные листья служат резервуаром влаги, поэтому редкий полив ей не повредит.

Она одинаково хорошо переносит южное солнце и полутень, не боится сухого воздуха и редко болеет. А размножается буквально из листа — просто воткните его в землю, и через неделю появятся корни.

Полив: зимой — 1-2 раза в месяц, весной и осенью — раз в неделю, летом — 1-2 раза в неделю.
Безопасность: ядовита при попадании внутрь, поэтому держите подальше от детей и питомцев.

Фикус: вечная классика

Фикус — одно из самых популярных растений для дома. Он устойчив к перепадам температуры, не боится сухости и даже временного отсутствия света.

Для небольших квартир подойдут сорта с мелкими листьями — они компактны и не требуют сложной обрезки. Крупнолистные виды можно формировать, создавая миниатюрное "дерево".

Полив: проверяйте почву пальцем — если верхний слой сухой и крошится, пора полить.
Безопасность: может вызывать аллергические реакции у людей с астмой; ядовит для животных.

Сансевиерия: "тёщин язык" для начинающих

Настоящий рекордсмен по выносливости. Сансевиерия не боится жары, холода, сквозняков и редких поливов. Она переживёт длительное отсутствие хозяев и сохранит декоративный вид.

Растение хорошо очищает воздух и даже в полутёмных помещениях остаётся сочным и зелёным.

Полив: после полного просыхания грунта; зимой — примерно раз в 2-3 недели.
Безопасность: для человека безопасна, но для кошек и собак может быть токсична при поедании.

Пахира акватика: дерево удачи

Пахиру ещё называют "бутылочным деревом" из-за утолщённого ствола, в котором накапливается вода. Растение ассоциируют с процветанием и удачей, а ухаживать за ним проще простого.

Она не любит избытка влаги и прямого солнца, предпочитает рассеянный свет и редкий полив.

Полив: по мере подсыхания почвы; если листья становятся вялыми, поливайте чуть чаще.
Безопасность: полностью безопасна для детей и животных.

Спатифиллум: женское счастье в горшке

Белоснежные цветки спатифиллума похожи на каллы и могут появляться почти круглый год. Он легко переносит пропуски полива, быстро восстанавливается и не требует постоянного ухода.

Главное условие — избегать холодных сквозняков и переохлаждения.

Полив: летом — раз в три дня, зимой — раз в неделю.
Безопасность: ядовит, поэтому лучше ставить повыше, вне досягаемости детей и животных.

Нолина (бокарнея): для тех, кто часто уезжает

Нолина способна пережить даже двухнедельное отсутствие хозяев. Её родина — пустыня, поэтому растение привыкло к дефициту влаги и прекрасно адаптируется к городским условиям.

Корни и утолщённый ствол накапливают воду, а корневая система требует лёгкой, рыхлой почвы.

Полив: раз в 5-7 дней, зимой — дважды в месяц.
Безопасность: полностью безопасна для детей и питомцев.

Сциндапсус золотистый: зелёный водопад на стене

Сциндапсус — идеальное растение для вертикального озеленения. Его побеги свисают вниз, образуя красивый зелёный каскад. Листья сердцевидные, с жёлтыми и белыми прожилками.

Он прекрасно растёт при искусственном освещении, поэтому подойдёт для кухни или ванной. Также сциндапсус очищает воздух и не боится перепадов температуры.

Полив: после подсыхания верхнего слоя грунта.
Безопасность: ядовит, поэтому его не стоит заводить, если в доме есть животные.

Таблица: сравнение неприхотливых растений

Растение Частота полива Свет Безопасность для животных
Суккуленты 2-3 раза в неделю Солнечный Осторожно: шипы
Замиокулькас После высыхания почвы Полутень Ядовит
Хлорофитум 1-2 раза в неделю Любой Безопасен
Толстянка 1-2 раза в неделю Солнечный Ядовита
Фикус По мере высыхания Разный Опасен
Сансевиерия 1 раз в 2-3 недели Любой Опасна для животных
Пахира По состоянию листьев Рассеянный Безопасна
Спатифиллум 1 раз в 3-7 дней Тень/полутень Ядовит
Нолина 1 раз в неделю Солнечный Безопасна
Сциндапсус По мере подсыхания Искусственный свет Ядовит

Советы шаг за шагом

  1. Выберите растения по своим привычкам: если часто уезжаете — нолина или сансевиерия; если забываете поливать — замиокулькас.
  2. Используйте лёгкий грунт с дренажом — он не задерживает влагу.
  3. Не ставьте растения близко к батареям и кондиционерам.
  4. Не переусердствуйте с подкормкой — избыточное удобрение вреднее, чем его отсутствие.
  5. Раз в месяц протирайте листья влажной губкой — это улучшит дыхание растения.

Живые растения способны преобразить пространство, добавить в него гармонию и жизнь. Даже самые неприхотливые из них требуют капли внимания, но взамен наполняют дом свежестью, делают воздух чище и поднимают настроение. Правильно подобранные зелёные друзья станут не просто элементом декора, а настоящими обитателями вашего дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Покупка мебели онлайн: специалисты перечислили подводные камни и способы их избежать сегодня в 0:17
Диван не пролез, шкаф не влез: самые частые ошибки при покупке мебели онлайн

Покупка мебели онлайн кажется простой, но за красивыми фото скрываются ловушки. Какие ошибки совершают покупатели и как избежать разочарования?

Читать полностью » Эксперты рассказали, как уложить деревянный пол своими руками и сэкономить на ремонте вчера в 23:16
Из чего складывается идеальный пол: секреты укладки, о которых не пишут в инструкциях

Натуральный деревянный пол можно сделать своими руками — он обойдётся не дороже ламината, но прослужит дольше и будет выглядеть благородно. Рассказываем, как выбрать доски, уложить настил и защитить его от износа.

Читать полностью » Средство для посуды может повредить мрамор и электронику вчера в 23:09
Моет до блеска — и разрушает: опасные ошибки с жидкостью для посуды, о которых не предупреждают

Моющее для посуды часто считают универсальным средством. Но некоторые поверхности оно способно безвозвратно испортить. Узнайте, где его применение строго запрещено.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как выбрать двери, которые не выйдут из моды и прослужат долго вчера в 23:09
Дверь решает больше, чем кажется: как один элемент меняет весь интерьер

Межкомнатные двери выбирают на годы вперёд, поэтому важно не ошибиться. Разбираем, какие механизмы, материалы и отделку выбрать, чтобы двери выглядели актуально и служили десятилетиями.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, зачем в интерьере нужно контрастное кресло вчера в 23:05
Как вписать кресло в интерьер, чтобы оно стало центром притяжения

Кресло — не просто дополнение к дивану. Оно может стать главным акцентом и объединить весь интерьер. Рассказываем, как выбрать контрастное кресло и вписать его в небольшую гостиную.

Читать полностью » Роспотребнадзор: кулеры с водой необходимо очищать каждые полтора месяца вчера в 22:03
Вода чище горного ручья? Не спешите верить: вот где прячутся бактерии в кулере

Даже бутилированная вода может стать опасной, если не чистить кулер. Рассказываем, как сделать полную дезинфекцию устройства дома.

Читать полностью » Современные средства и микрофибра сокращают время уборки кухни вчера в 21:11
Когда кухня сияет — жизнь будто становится легче: как вернуть то самое чувство чистоты

Кухня без стресса и тяжёлой химии — реально. Узнайте, как поддерживать идеальную чистоту простыми шагами и натуральными средствами.

Читать полностью » Исследования: до 70% домашней пыли состоит из микрочастиц тканей и кожи вчера в 20:45
Пыль исчезает сама: простой трюк, о котором молчат производители бытовой химии

Как избавиться от пыли без химии и частых уборок? Простые рецепты, которые сделают дом чище, воздух свежее, а уборку — в разы легче.

Читать полностью »

Новости
Еда
Тунец содержит около 125 ккал на 100 граммов и подходит для диетического питания
Спорт и фитнес
Семир Ясаревич представил комплекс упражнений для дома без оборудования
Туризм
Саратов - старинный купеческий город и культурный центр Поволжья
Наука
Исследование древней мумии показало сходство микробиома с современным организмом человека
Красота и здоровье
Модуляция микробиома кишечника снижает тягу к сахару и регулирует уровень глюкозы
Садоводство
Садоводы советуют: мульчировать и обрезать многолетники нужно после первых морозов
Авто и мото
РСА: в Ингушетии и Дагестане выплаты по ОСАГО превышают сборы страховщиков
Авто и мото
Автопроизводители напомнили, что срок службы шин достигает пяти лет с выпуска
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet