Домашние цветы могут стать рассадником насекомых: как не превратить квартиру в теплицу для вредителей

Комнатные растения могут стать не только украшением вашего дома, но и рассадником для вредоносных насекомых, если не соблюдать основные правила ухода за ними. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева поделилась с Лентой. ру простыми способами, как избежать появления мошек и других вредителей в квартире.

Почему появляются мошки?

По словам Золотаревой, основные причины появления мошек в квартире — это неправильные условия содержания растений.

1. Чрезмерный полив

Частый полив может привести к переувлажнению почвы, что создает идеальные условия для развития грибков и бактерий. Эти микроорганизмы привлекают насекомых, особенно если почва не стерильна.

2. Нехватка вентиляции

Недостаточная вентиляция способствует повышенной влажности и избыточной температуре в помещении, что также благоприятно для роста грибков и появления мошек.

3. Нарушение санитарных норм

Остатки корней и листьев в почве служат отличной пищей для насекомых. Поэтому важно не оставлять такие остатки в горшках и избегать удобрения растений пищевыми остатками, например, чаем или чайными листьями.

Как предотвратить появление мошек

Золотарева предложила несколько рекомендаций, чтобы защитить свои растения от вредителей:

Регулярно проветривайте помещение и контролируйте уровень влажности и температуры с помощью электронных датчиков. Не используйте необработанный грунт. Он может содержать яйца и личинки насекомых. Тщательно осматривайте растения перед покупкой. Это поможет избежать заноса вредителей из магазина или питомника. Изолируйте растения после контакта с уличными растениями. Например, если вы ставите их на улицу летом или приносите срезанные цветы, осмотрите их на наличие насекомых и держите подальше от других растений.

Как минимизировать риск для разных видов растений

Разные растения подвержены разным видам вредителей:

Фикусы и пальмы часто страдают от паутинного клеща.

Орхидеи могут быть атакованы мучнистым червецом.

Фиалки и другие растения с мягкими листьями могут привлекать тлю.

Золотарева советует размещать такие растения подальше от окон и дверей, чтобы избежать попадания насекомых с улицы.

Простое средство от мошек

Если мошки уже появились, одним из простых способов избавиться от них является использование нашатырного спирта. Для этого нужно приготовить раствор из:

120 мл спирта

4 стаканов воды

Обработайте этим раствором поверхности, на которых часто скапливаются насекомые, и мошки исчезнут.