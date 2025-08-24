Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мошки на коже человека
© commons.wikimedia.org by Данфарлейн is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:06

Домашние цветы могут стать рассадником насекомых: как не превратить квартиру в теплицу для вредителей

Простое средство от мошек в цветочных горшках — раствор с нашатырным спиртом

Комнатные растения могут стать не только украшением вашего дома, но и рассадником для вредоносных насекомых, если не соблюдать основные правила ухода за ними. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева поделилась с Лентой. ру простыми способами, как избежать появления мошек и других вредителей в квартире.

Почему появляются мошки?

По словам Золотаревой, основные причины появления мошек в квартире — это неправильные условия содержания растений.

1. Чрезмерный полив

Частый полив может привести к переувлажнению почвы, что создает идеальные условия для развития грибков и бактерий. Эти микроорганизмы привлекают насекомых, особенно если почва не стерильна.

2. Нехватка вентиляции

Недостаточная вентиляция способствует повышенной влажности и избыточной температуре в помещении, что также благоприятно для роста грибков и появления мошек.

3. Нарушение санитарных норм

Остатки корней и листьев в почве служат отличной пищей для насекомых. Поэтому важно не оставлять такие остатки в горшках и избегать удобрения растений пищевыми остатками, например, чаем или чайными листьями.

Как предотвратить появление мошек

Золотарева предложила несколько рекомендаций, чтобы защитить свои растения от вредителей:

  1. Регулярно проветривайте помещение и контролируйте уровень влажности и температуры с помощью электронных датчиков.
  2. Не используйте необработанный грунт. Он может содержать яйца и личинки насекомых.
  3. Тщательно осматривайте растения перед покупкой. Это поможет избежать заноса вредителей из магазина или питомника.
  4. Изолируйте растения после контакта с уличными растениями. Например, если вы ставите их на улицу летом или приносите срезанные цветы, осмотрите их на наличие насекомых и держите подальше от других растений.

Как минимизировать риск для разных видов растений

Разные растения подвержены разным видам вредителей:

  • Фикусы и пальмы часто страдают от паутинного клеща.
  • Орхидеи могут быть атакованы мучнистым червецом.
  • Фиалки и другие растения с мягкими листьями могут привлекать тлю.

Золотарева советует размещать такие растения подальше от окон и дверей, чтобы избежать попадания насекомых с улицы.

Простое средство от мошек

Если мошки уже появились, одним из простых способов избавиться от них является использование нашатырного спирта. Для этого нужно приготовить раствор из:

  • 120 мл спирта
  • 4 стаканов воды

Обработайте этим раствором поверхности, на которых часто скапливаются насекомые, и мошки исчезнут.

