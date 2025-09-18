Один раз внесите — и забудьте: удобрение, которое работает 4 месяца подряд

Элегантный спатифиллум, или "Женское счастье", давно стал любимцем цветоводов. Его белоснежные покрывала, похожие на легкие паруса, способны долго сохранять свежесть и украшать дом. Многие думают, что добиться пышного цветения можно только при ярком свете, но на самом деле секрет кроется в другом — в грамотном уходе и правильно подобранной подкормке.

Свет и тень: где найти баланс

Спатифиллум любит мягкий рассеянный свет. Прямые лучи солнца для него губительны: листья желтеют, покрываются ожогами. Лучше всего размещать растение на восточных или западных окнах. Северное направление тоже допустимо, но там цветение может быть редким. В полутени растение чувствует себя уверенно, однако для закладки бутонов нужна дополнительная энергия, которую обеспечивает питание из почвы.

Сравнение условий выращивания