Удаление плесени со стены
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:14

Невидимый враг здоровья: неожиданные места обитания плесени

Врачи предупредили об опасности плесени в холодильнике, стиральной и посудомоечной машинах

Плесень в доме — это не просто некрасивые пятна на стенах, а настоящая угроза для здоровья. Её споры распространяются по воздуху, вызывают аллергию, проблемы с дыханием, головные боли и ослабление иммунитета. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, у кого уже есть хронические болезни. Чтобы защитить себя и близких, важно знать, где грибок может появиться, даже если его не видно сразу.

Бытовая техника

Холодильник, стиральная и посудомоечная машины часто становятся рассадником плесени. В холодильнике грибок появляется на резиновых уплотнителях и в ящиках для овощей, в стиральной машине — на манжете люка, в отсеке для порошка и даже на барабане. В посудомойке "под ударом" уплотнитель дверцы, фильтр и разбрызгиватели.
Чтобы избежать проблемы, нужно регулярно протирать уплотнители, мыть внутренние поверхности, не хранить грязную посуду долго и время от времени запускать пустой цикл на высокой температуре с чистящими средствами или лимонной кислотой.

Косметика

Кремовые тени, тушь, помады и тональные средства в условиях ванной комнаты быстро портятся. Грибок выдает изменение цвета, запаха или текстуры. Хранить косметику стоит в сухом и прохладном месте, а кисти и спонжи — регулярно мыть. Просроченные продукты и те, где появились признаки плесени, лучше сразу выбрасывать.

Детские игрушки

Мягкие игрушки, особенно те, что дети берут в кровать, впитывают пыль и влагу, становясь идеальной средой для грибка. Игрушки для купания тоже в зоне риска — влага внутри них может задерживаться. Все игрушки важно стирать и тщательно просушивать, а резиновые — периодически проверять изнутри.

Одежда и обувь

Чаще всего плесень поражает вещи в шкафах и комодах. Причины — высокая влажность, отсутствие вентиляции и хранение недосушенной одежды. Характерные признаки — затхлый запах и тёмные пятна. Чтобы этого не допустить, одежду нужно убирать только сухой, проветривать шкафы и пользоваться поглотителями влаги.

Зубные щётки и стаканы

Ванная комната — одно из самых влажных мест. Здесь грибок может появиться даже в стакане для зубных щёток. Остатки пасты и воды создают для него идеальные условия. Стакан нужно мыть горячей водой и мылом, а сами щётки менять каждые три месяца или чаще, если заметны следы износа.

Правильный уход за бытовыми предметами и внимательность к мелочам помогут вовремя остановить рост плесени и защитить здоровье семьи.

