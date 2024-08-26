Эти советы помогут вам узнать куда девать неразлагаемые отходы

Рассказываем почему не стоит закапывать бытовые отходы на дачном участке

Избавляясь от бытового мусора, многие дачники и садоводы просто закапывают его в землю. Это кажется быстрым и простым способом утилизации. Однако такой подход может нанести серьезный вред окружающей среде.

Почему нельзя закапывать неразлагающийся мусор?

Загрязнение грунтовых вод. Токсичные вещества, содержащиеся в упаковках, пластике, химикатах, постепенно "вымываются" из закопанного мусора дождями и талыми водами. Это приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод, которые в дальнейшем могут использоваться для полива или питья. Нарушение плодородия почвы. Засоряя землю, неразлагающиеся отходы ухудшают ее структуру, снижают воздухо- и влагопроницаемость. Это негативно сказывается на росте и развитии растений. Появление токсичных веществ. Разлагаясь, некоторые компоненты мусора (например, тяжелые металлы) образуют высокотоксичные соединения, опасные для живых организмов. Угроза здоровью человека. Закопанный мусор может стать источником различных болезнетворных бактерий, паразитов, грибков, что представляет опасность для людей, ухаживающих за участком. Риск возгорания. Под землей могут накапливаться легковоспламеняющиеся вещества, которые при определенных условиях могут стать причиной пожара.

Что делать с неразлагаемыми отходами?

Вместо закапывания лучше сортировать и утилизировать мусор цивилизованным способом:

пластик, стекло, металл - сдавать в пункты приема вторсырья;

опасные отходы (батарейки, лаки, краски) - относить в специальные пункты утилизации;

компостировать органические отходы, пригодные для компоста;

остальной неразлагающийся мусор - вывозить на официальные полигоны.

Позаботьтесь об экологии вашего участка и окружающей среды. Научитесь правильно обращаться с отходами, чтобы сохранить плодородие почвы и чистоту водоемов.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Cкляренко.