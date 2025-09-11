Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:43

Потенциально опасные предметы в доме: как избежать радиации и электромагнитных волн

Риски радиации в домашних условиях: какие вещи могут быть источниками излучений

Многие люди опасаются радиации, не осознавая, что ряд бытовых предметов, которые мы используем ежедневно, могут излучать радиацию или электромагнитные волны, оказывающие влияние на здоровье. В большинстве случаев эти излучения не опасны, но важно знать, какие предметы могут стать источниками нежелательных эффектов.

1. Посуда
Одним из источников радиации в доме может быть хрусталь, особенно если он содержит свинец. Хотя краткосрочное использование такой посуды вряд ли принесет вред, хранить в ней продукты (например, сахар или конфеты) не рекомендуется.
Также стоит обратить внимание на керамическую посуду, особенно если она покрыта яркой урановой глазурью. Такие изделия были популярны в прошлом, но сегодня их производство запрещено.

2. Санузел
В санузле также может быть повышенный уровень радиации, особенно если стены отделаны керамической плиткой или глиной, добытой из загрязненных радиацией источников. Это может привести к более высокому уровню фона, особенно в помещениях без вентиляции.

3. Домашняя бытовая техника
Современные бытовые приборы могут также быть источниками излучений:

  • Холодильники с системой NO FROST: такие устройства могут излучать за пределы допустимого на расстоянии около метра от дверцы, поэтому лучше не стоять рядом с ними слишком долго.
  • Электроплиты: их интенсивность магнитного поля может быть вредной при близком контакте, поэтому важно соблюдать дистанцию от плиты.
  • Электрочайники: даже обычные чайники могут излучать слабое поле на расстоянии до 20 см.
  • Утюги, стиральные машины и пылесосы: эти приборы также могут излучать магнитные поля, которые в некоторых случаях могут оказывать влияние на здоровье при длительном воздействии.

4. Микроволновая печь
Микроволновки всегда были в центре споров по поводу их безопасности. Хотя современные модели имеют экраны, ограничивающие выход электромагнитного поля, небольшое количество излучения все же может просачиваться, особенно если уплотнитель дверцы поврежден. На расстоянии 30 см от микроволновки уровень излучения может составлять от 0,3 до 8 мкТл, что потенциально опасно для здоровья.

5. Глянцевые журналы
Неожиданным источником радиации могут быть глянцевые журналы, так как для их печати используется каолин, который накапливает радиоактивные изотопы урана и тория. Хотя от одного журнала вреда не будет, если их накопится много, стоит проявить осторожность.

6. Наполнитель для кошачьего туалета
Бентонит, используемый в качестве наполнителя для кошачьих туалетов, может содержать остатки тория и урана. Если такой наполнитель попадет в канализацию, он может привести к загрязнению окружающей среды.

Защита от излучений
Хотя бытовая техника может излучать электромагнитные поля, следует помнить, что наши системы безопасности могут справляться с этим воздействием. Например, соблюдение дистанции от источников излучения, использование экрана (в случае с микроволновыми печами) и сокращение времени нахождения рядом с источниками излучения значительно снижают риски. В случае сомнений можно обратиться в Роспотребнадзор или другие аккредитованные организации для проведения измерений.

