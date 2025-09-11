Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:38

Домашние привычки, которые крадут время и силы: избавьтесь от них без сожаления

Эксперты: отказ от глажки полотенец экономит электроэнергию и до часа времени в неделю

Каждый дом хранит собственные традиции. Мы моем, переставляем, гладим вещи так, как делали мама или бабушка, и редко задумываемся, действительно ли это нужно. Но привычки прошлого не всегда оправданы в настоящем. Современные технологии, бытовая техника и ритм жизни требуют нового взгляда на домашний уклад.

Межплиточные швы: стоит ли тратить силы?

Чистить швы зубной щёткой можно часами, и результат будет радовать всего пару дней. Грязь и налёт возвращаются быстрее, чем успеваешь отдохнуть от уборки. В итоге — потраченные нервы и лишняя усталость. Гораздо проще обработать швы герметиком один раз в год: он создаст барьер, и плитка сохранит аккуратный вид.

Полотенца под утюгом

Гладить полотенца — занятие из разряда бесполезных. Они теряют "салонный" вид после первого же использования, а время и электричество уходят впустую. То же самое касается постельного белья: ткань сама разглаживается, когда мы спим. Исключение — шторы перед развешиванием. Всё остальное можно смело освобождать от этой рутинной операции.

Суп в кастрюле — это нормально

Многие перекладывают остатки еды из кастрюли в контейнеры, полагая, что так "правильно". На деле это лишь увеличивает гору грязной посуды. Если холодильник позволяет, оставьте суп там, где он был приготовлен. Контейнеры пригодятся только тогда, когда действительно нужно экономить место.

Посуда сохнет сама

Раньше полотенце на кухне считалось незаменимым: вытереть досуха каждую тарелку, убрать капли. Сегодня есть сушки для посуды, которые справляются лучше. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, а ткань часто оставляет ворс или требует стирки. Ручная сушка актуальна только для хрусталя или в случае спешки перед приходом гостей.

Ополаскивание перед посудомойкой

Эта привычка уходит корнями в прошлое, когда техника не была такой эффективной. Современные посудомоечные машины справляются сами. Достаточно убрать остатки пищи в мусор — и всё. Мыть вилки и тарелки дважды — лишняя трата времени и воды.

Ванна без фанатизма

Мыть ванну ежедневно с химией — значит ускорять износ покрытия и вдыхать пары агрессивных средств. Гораздо рациональнее просто ополаскивать поверхность после каждого использования. Тогда чистка потребуется реже, а сама эмаль прослужит дольше.

Чистка плиты: меньше химии

Даже если после готовки кухня напоминает поле боя, это не повод устраивать генеральную уборку каждый вечер. Влажной тряпки достаточно для поддержания порядка. Химию стоит оставить для серьёзных загрязнений и использовать раз в месяц. Это сохранит покрытие и убережёт нервы.

Быт без перегрузки

Дом — это не место для марафона по хозяйственным рекордам. Уборка и уход за вещами должны быть рациональными и удобными. Стоит отказаться от действий, которые не приносят пользы, и дать себе немного свободы. Оказавшись без бессмысленных ритуалов, вы обнаружите, что день стал длиннее, а сил прибавилось.

