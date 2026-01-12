Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек прикладывает пластиковую карту к POS-терминалу
© https://unsplash.com by Nathana Rebouças is licensed under Free
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:01

Рост есть, драйва нет: депозиты в Краснодарском крае потеряли прежний размах

Сбережения жителей Кубани достигли 1,8 трлн рублей — Банк России

Объем сбережений жителей Краснодарского края продолжает расти, однако темпы этого роста заметно замедлились. Несмотря на сохраняющийся интерес к банковским вкладам, динамика уже не выглядит столь стремительной, как годом ранее. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные Южного главного управления Банка России.

Как изменились сбережения жителей Кубани

За десять месяцев 2025 года объем средств на счетах жителей Краснодарского края, за исключением эскроу-счетов, достиг 1,8 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 15,1%. Это подтверждает, что население региона продолжает формировать финансовую подушку, несмотря на изменение условий на депозитном рынке.

В то же время аналитики фиксируют замедление темпов прироста. Для сравнения: в ноябре 2024 года годовая динамика увеличения средств на вкладах составляла 31,2%, то есть была вдвое выше текущего значения.

Ситуация в ЮФО и соседних регионах

В Республике Адыгея жители накопили на счетах 58,5 млрд рублей, что на 20,6% больше, чем годом ранее. В целом по Южному федеральному округу объем средств населения составил 4,24 трлн рублей, показав рост на 16,5% в годовом выражении.

На общероссийском уровне тенденция также сохраняется: объем средств граждан на банковских счетах достиг 61,8 трлн рублей, увеличившись на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему рост замедляется

В Южном ГУ Банка России связывают снижение темпов прироста с изменением процентной политики. Ключевым фактором стало уменьшение доходности депозитов на фоне снижения ключевой ставки.

"Замедление динамики обусловлено снижением доходности депозитов в условиях снижения ключевой ставки Банком России: на начало ноября 2025 года максимальная ставка в 10 крупнейших банках страны составила 15,4%, что на 4,8 п. п. ниже, чем в аналогичном месяце 2024 года", — пояснили в Южном ГУ Банка России.

Позиции регионов в общероссийском рейтинге

По темпам прироста средств граждан на банковских счетах в годовом выражении регионы Юга занимают разные позиции. Республика Адыгея находится на 39 месте среди субъектов РФ, тогда как Краснодарский край расположился на 66 строчке рейтинга.

Эксперты отмечают, что при дальнейшем снижении ставок интерес населения к депозитам может продолжить смещаться в сторону более сдержанных стратегий сбережений.

