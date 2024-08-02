Как подготовить дачу к зиме? Важные дела на август

Август - один из самых важных и насыщенных месяцев на дачном участке. Именно в это время необходимо успеть выполнить множество важных работ, от которых будет зависеть состояние вашего сада и огорода в следующем сезоне. Чтобы ничего не упустить, предлагаем вашему вниманию список основных задач, которые необходимо решить в августе:

Подкормка плодовых деревьев и кустарников. Август - ключевое время для того, чтобы обеспечить насыщение почвы питательными веществами, необходимыми деревьям и ягодным кустарникам для успешной подготовки к зиме. Вносите комплексные минеральные или органические удобрения под плодовые культуры. Борьба с болезнями и вредителями. Осмотрите внимательно растения на участке и при обнаружении признаков поражения примите незамедлительные меры. Обработайте деревья, кусты и овощные культуры подходящими фунгицидными и инсектицидными препаратами. Сбор урожая и консервация. Август - пора интенсивного сбора урожая овощей, фруктов и ягод. Не пропустите оптимальные сроки созревания и собирайте плоды в правильное время. Заготавливайте овощи, фрукты и ягоды на зиму - консервируйте, замораживайте, сушите. Уход за газоном. Если на вашем участке есть газон, в августе необходимо провести его аэрацию, подкормку, а также подстригание. Эти меры помогут укрепить дернину и подготовить газон к зимовке. Формирование и обрезка плодовых растений. Август - подходящее время для летней обрезки деревьев и кустарников. Удалите поврежденные, больные и загущающие ветви, сформируйте нужную крону. Подготовка почвы. Перекопайте и внесите органические удобрения под будущие посадки. Обработайте землю от сорняков, вредителей и болезней. Это поможет создать оптимальные условия для будущего урожая.