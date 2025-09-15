В 2026 году Вестерос снова разгорается: что ждать от новых проектов по "Игре престолов"

Третий сезон сериала "Дом Дракона", продолжение знаменитого шоу "Игра престолов", выйдет в начале лета 2026 года. Об этом сообщил Кейси Блойс, CEO телеканала HBO. Ожидается, что первый эпизод будет показан в июне, с учетом того, что дата релиза будет выбрана так, чтобы избежать попадания в период подачи заявок на премию "Эмми", которая завершается 31 мая.

Помимо "Дома Дракона", поклонников вселенной "Игры престолов" в 2026 году ждет ещё один долгожданный проект — мини-сериал "Рыцарь Семи королевств". Этот сериал выйдет в январе, и будет адаптирован на основе повестей Джорджа Р. Р. Мартина о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце, принце Эйегоне Таргариене. Сюжет разворачивается за 89 лет до событий "Песни льда и пламени" и повествует о путешествиях этих двух героев по Вестеросу, их приключениях и борьбе за честь и долг.

Сериал состоит из шести эпизодов, и Джордж Р. Р. Мартин уже назвал его "великолепным". Мартин также подчеркнул, что сериал отличается от "Дома Дракона" и других частей вселенной "Игры престолов". В отличие от их мрачных событий, здесь акцент сделан на рыцарских добродетелях, чести и долге.

Особенности "Рыцаря Семи королевств"

Джордж Р. Р. Мартин пояснил, что шоу будет далеко от привычных экшен-сцен с драконами и эпическими сражениями, которые характерны для других проектов вселенной. Вместо этого "Рыцарь Семи королевств" сосредоточится на моральных и рыцарских идеалах. Сценарий первого сезона будет основан на повести "Межевой рыцарь". Это произведение исследует понятия долга и чести, и то, как эти идеи влияют на выборы героев.

"Зрители, которым подавай только экшн, экшн, экшн… Вам сериал вряд ли придется по душе. Здесь имеется лишь один захватывающий бой, но нет ни драконов, ни белых ходоков, ни сражений на поле брани…" — пояснил Джордж Р. Р. Мартин.

Таким образом, шоу ориентировано на тех, кто ценит историю, пронизанную философией и глубокими моральными вопросами.

Что ждет поклонников "Дома Дракона" в третьем сезоне?

Третий сезон "Дома Дракона" обещает быть не менее захватывающим. В отличие от "Рыцаря Семи королевств", который, как заявлено, будет иметь более спокойное повествование, новый сезон "Дома Дракона" начнется с одной из самых ожидаемых битв в сериале — Битвы при Глотке. Этот момент станет знаковым для всех поклонников шоу и будет одним из самых масштабных сражений во вселенной "Игры престолов".

Также стоит отметить, что к касту сериала присоединились новые актеры. Томми Флэнаган (Гладиатор) исполнит роль сэра Родерика Дастина, Дэн Фоглер (Фантастические твари) сыграет сэра Торрена Мандерли, а Джеймс Нортон станет лордом Ормунда Хайтауэра. Эти персонажи привнесут новые элементы в развитую и многослойную картину борьбы за власть в Вестеросе.

"Третий сезон начнется с Битвы при Глотке, и это будет сражение, которое поразит зрителей своей масштабностью", — заявила Франческа Орси, глава драматического отдела HBO.

Что зрителям стоит ожидать?

Поклонники вселенной "Игры престолов" в 2026 году получат не только продолжение приключений Таргариенов в "Доме Дракона", но и познакомятся с новым проектом. "Рыцарь Семи королевств" представит совершенно иной взгляд на Вестерос, а акцент на моральные ценности и рыцарскую честь сделает шоу уникальным. Если в "Доме Дракона" зрителей ждут грандиозные битвы и яростная борьба за трон, то в "Рыцаре Семи королевств" они смогут насладиться глубокими персонажами и философскими размышлениями, которые обогатят вселенную "Игры престолов".

FAQ

1. Когда выйдет третий сезон "Дома Дракона"?

Третий сезон сериала "Дом Дракона" выйдет в начале лета 2026 года, с вероятной датой релиза в июне. Этот период выбран так, чтобы избежать конкуренции с подачей заявок на премию "Эмми".

2. Что такое "Рыцарь Семи королевств"?

"Рыцарь Семи королевств" — это мини-сериал во вселенной "Игры престолов", который будет показан в январе 2026 года. Сериал состоит из шести эпизодов и основан на повестях Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающих о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца, принца Эйегона Таргариена.

3. Будет ли в "Рыцаре Семи королевств" экшен-сцены с драконами?

Нет. Сюжет "Рыцаря Семи королевств" больше сосредоточен на моральных и философских вопросах, чем на экшене. Здесь будет лишь один захватывающий бой, а фокус сделан на рыцарских добродетелях, долге и чести.

Таблица: Сравнение "Дома Дракона" и "Рыцаря Семи королевств"