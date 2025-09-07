Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дом Севастьянов
Дом Севастьянов
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:21

Архитектурный шедевр на берегу Исети: почему Дом Севастьянова невозможно забыть

Дом Севастьянова в Екатеринбурге стал символом города и туристической достопримечательностью

В центре Екатеринбурга стоит здание, которое давно стало символом города и магнитом для туристов. Речь идёт о Доме Севастьянова — одном из самых эффектных архитектурных сооружений уральской столицы. Об этом сообщает телеграм-канал "вы ушли с маршрута".

Архитектурная жемчужина XIX века

Особняк возвели ещё в XIX столетии, но именно при коллежском асессоре Николае Ивановиче Севастьянове он приобрёл нынешний облик. Севастьянов был четвёртым владельцем здания, и именно его усилиями дом стал похож на дворец. Архитектор Падучев дополнил классический стиль здания неоготическим декором и элементами барокко. Благодаря этому Дом Севастьянова превратился в своеобразный учебник по архитектуре, доступный каждому прохожему.

Здание не раз меняло своё предназначение. Сначала здесь работал окружной суд, позже — комиссариат труда, затем Дом профсоюзов. В советское время оно получило известность под названием "Дом Союзов". А в 2008 году, к саммиту ШОС, особняк отреставрировали и передали в распоряжение Президента России. Сегодня войти внутрь нельзя, доступ для туристов ограничен — здание можно увидеть только снаружи.

Легенды и любопытные истории

С особняком связано множество преданий. По одной из легенд, Николай Севастьянов мечтал покрыть купол угловой ротонды золотом, но власти восприняли это как проявление гордыни. По традиции, золото разрешалось использовать только в храмовой архитектуре. В наказание чиновнику якобы пришлось ежедневно ходить в церковь в чугунных калошах и каяться.

Известна и ещё одна история: хозяин особняка любил сидеть у дома и задавать прохожим с улыбкой вопрос: "А вы знаете, чей это дом?" Эти легенды, пусть и не подтверждённые документально, добавляют зданию особого очарования и превращают его в живую часть городской памяти.

Фасад, который невозможно забыть

Даже если внутрь попасть невозможно, фасад Дома Севастьянова способен поразить любого. Особенно впечатляюще он выглядит вечером: зелёно-белые стены с терракотовыми акцентами в свете подсветки словно оживают.

Для туристов дом является одной из ключевых точек "Красной линии" — пешеходного маршрута, созданного в Екатеринбурге в 2011 году. Этот путь помогает самостоятельно познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями города.

Адрес и рекомендации

  • Адрес: Екатеринбург, проспект Ленина, 35.
  • Особенность: только внешний осмотр, вход закрыт.
  • Совет: лучше всего любоваться зданием с набережной Исети, особенно в вечернее время.

Дом Севастьянова — не просто архитектурный памятник. Это часть истории Екатеринбурга, символ его культурного наследия и место, которое невозможно пройти мимо. Каждый, кто окажется в уральской столице, должен хотя бы раз увидеть этот дворец и прочувствовать его атмосферу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как арендовать яхту в Черногории: практический гид сегодня в 6:38

Адриатика под парусом: как арендовать яхту в Черногории

Черногория идеально подходит для яхтинга: тёплое море и живописные бухты. Рассказываем, как арендовать яхту и что для этого нужно туристу.

Читать полностью » Бали для гурмана: йога и культура здорового питания сегодня в 5:37

Как на Бали йога и еда становятся частью одной философии

Бали — это не только йога и закаты, но и гастрономия. Здесь питание становится частью практики, а рестораны и ретриты удивляют философией здоровья.

Читать полностью » Почему перед поездкой в Азию стоит научиться ездить на скутере сегодня в 4:34

Скутер как ключ к Азии: почему без него будет сложнее

В Азии скутер — это не роскошь, а способ свободы. Турист, умеющий управлять им, получает доступ к скрытым местам и независимость от такси и автобусов.

Читать полностью » Бали глазами йогов: почему остров называют духовным центром сегодня в 3:31

Бали: духовный центр, который вдохновляет йогов со всего мира

Бали давно называют духовным центром. Йоги со всего мира приезжают сюда за практиками, природой и особой атмосферой, которая помогает искать баланс.

Читать полностью » Ryanair: переход на электронные посадочные талоны сократит расход бумаги на 300 тонн в год сегодня в 2:47

В ноябре у Ryanair всё меняется — туристы уже в панике

Ryanair отказывается от бумажных билетов и усиливает контроль ручной клади. Что это значит для пассажиров и как новые правила изменят полёты?

Читать полностью » В зоопарке города Бургас родилась альпака — выбирают имя для малышки сегодня в 1:26

Родился детёныш альпаки: мягкая шерсть и нежный характер покорили гостей

В зоопарке Бургаса родилась белоснежная альпака, которая мгновенно стала звездой и покорила сердца всех посетителей.

Читать полностью » Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки сегодня в 0:27

Маленькая деревня в Бразилии ломает стереотипы: сюда едут ради фондю и каминов

Монте-Верде — уголок Европы в Бразилии: альпийская архитектура, морозные зимы и фондю у камина. Чем покоряет эта горная деревня?

Читать полностью » Врач Уланкина предупредила россиян о рисках кишечных инфекций и лихорадки денге за границей вчера в 23:59

От бассейна до больницы один шаг: какие болезни поджидают на курортах

Российские туристы в Турции заразились инфекцией. Как защититься от болезней в Азии и на Ближнем Востоке и какие правила нужно соблюдать в поездке?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Продажи новых автомобилей в России упали на 25% с января по август 2025 года — Минпромторг
Питомцы

Кролик лижет руку: значение сигнала дружбы у кроликов
Дом

ТОП-7 пород собак, которые комфортно чувствуют себя в квартире
Еда

Барбарис балансирует жирность баранины в плове
Еда

Говяжий гуляш хорошо сочетается с рисом, картофельным пюре или макаронами
Красота и здоровье

После отпуска: как вернуть бодрость за 72 часа — советы Руслана Масгутова
Садоводство

Белокрылка в теплице: 3 шага к полному уничтожению вредителя – богатый урожай гарантирован
Еда

Листья хрена назвали природным консервантом для огурцов и других заготовок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet