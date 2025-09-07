Архитектурный шедевр на берегу Исети: почему Дом Севастьянова невозможно забыть

В центре Екатеринбурга стоит здание, которое давно стало символом города и магнитом для туристов. Речь идёт о Доме Севастьянова — одном из самых эффектных архитектурных сооружений уральской столицы. Об этом сообщает телеграм-канал "вы ушли с маршрута".

Архитектурная жемчужина XIX века

Особняк возвели ещё в XIX столетии, но именно при коллежском асессоре Николае Ивановиче Севастьянове он приобрёл нынешний облик. Севастьянов был четвёртым владельцем здания, и именно его усилиями дом стал похож на дворец. Архитектор Падучев дополнил классический стиль здания неоготическим декором и элементами барокко. Благодаря этому Дом Севастьянова превратился в своеобразный учебник по архитектуре, доступный каждому прохожему.

Здание не раз меняло своё предназначение. Сначала здесь работал окружной суд, позже — комиссариат труда, затем Дом профсоюзов. В советское время оно получило известность под названием "Дом Союзов". А в 2008 году, к саммиту ШОС, особняк отреставрировали и передали в распоряжение Президента России. Сегодня войти внутрь нельзя, доступ для туристов ограничен — здание можно увидеть только снаружи.

Легенды и любопытные истории

С особняком связано множество преданий. По одной из легенд, Николай Севастьянов мечтал покрыть купол угловой ротонды золотом, но власти восприняли это как проявление гордыни. По традиции, золото разрешалось использовать только в храмовой архитектуре. В наказание чиновнику якобы пришлось ежедневно ходить в церковь в чугунных калошах и каяться.

Известна и ещё одна история: хозяин особняка любил сидеть у дома и задавать прохожим с улыбкой вопрос: "А вы знаете, чей это дом?" Эти легенды, пусть и не подтверждённые документально, добавляют зданию особого очарования и превращают его в живую часть городской памяти.

Фасад, который невозможно забыть

Даже если внутрь попасть невозможно, фасад Дома Севастьянова способен поразить любого. Особенно впечатляюще он выглядит вечером: зелёно-белые стены с терракотовыми акцентами в свете подсветки словно оживают.

Для туристов дом является одной из ключевых точек "Красной линии" — пешеходного маршрута, созданного в Екатеринбурге в 2011 году. Этот путь помогает самостоятельно познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями города.

Адрес и рекомендации

Адрес: Екатеринбург, проспект Ленина, 35.

Екатеринбург, проспект Ленина, 35. Особенность: только внешний осмотр, вход закрыт.

только внешний осмотр, вход закрыт. Совет: лучше всего любоваться зданием с набережной Исети, особенно в вечернее время.

Дом Севастьянова — не просто архитектурный памятник. Это часть истории Екатеринбурга, символ его культурного наследия и место, которое невозможно пройти мимо. Каждый, кто окажется в уральской столице, должен хотя бы раз увидеть этот дворец и прочувствовать его атмосферу.