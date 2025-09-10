Шокирующая правда о старших по дому: почему их советы могут навредить, а должность председателя – ваш шанс на справедливость

В многоквартирных домах жители нередко путают понятия "старшая по дому" и официального председателя совета дома. Чтобы разъяснить разницу, в беседе ситуацию прокомментировал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин. Об этом сообщает MosTimes.

Кто такая "старшая по дому"

По словам эксперта, у неформального "старшего" юридически нет никаких прав. Это, скорее, общественная фигура, к которой соседи могут обратиться за советом или помощью в организации бытовых вопросов.

"Председатель совета дома — это должность, которую избирают на собрание. И человек от имени жителей может подписывать акт оказания услуг, представитель собственников. Может даже зарплату получать небольшую. Это статус", — пояснил Константин Крохин.

Таким образом, только председатель совета дома имеет законное право действовать от лица собственников.

Чем отличается председатель совета дома

Эта должность закреплена на собрании собственников и подтверждена протоколом.

Председатель вправе:

Подписывать документы, связанные с управлением домом.

Представлять интересы жильцов в диалоге с управляющей организацией.

При необходимости получать вознаграждение за свою работу.

Роль ТСЖ

Юрист также отметил, что наиболее надёжной формой управления остаётся создание товарищества собственников жилья (ТСЖ).

"Должен нормальный заказчик юридически быть, ТСЖ. Он собирает деньги, он платит, он контролирует, он может в суд подать. Все остальное самодеятельность. Можно собираться вязать носки, можно танцы, можно подметать самим. Это никакого отношения к хозяйственной деятельности не имеет", — подчеркнул Крохин.

ТСЖ получает право распоряжаться собранными средствами, заключать договоры и защищать интересы жильцов в суде. В отличие от "самодеятельности", это полноценный инструмент управления домом.

Три интересных факта