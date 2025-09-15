Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:52

Щит для фундамента: как отмостка спасает дом от воды и мороза

Строитель Руслан Хабусов объяснил, зачем нужна отмостка вокруг дома

Отмостка — это не просто бетонная полоса вокруг дома, а важный защитный элемент. Она предохраняет фундамент от влаги, перепадов температур и разрушений, а также добавляет дому аккуратный и завершённый вид. Сделать её своими руками вполне реально, если понимать технологию и соблюдать порядок действий.

Зачем нужна отмостка

• защищает фундамент от дождевой и талой воды;
• препятствует промерзанию грунта рядом с домом;
• снижает риск появления трещин и деформаций;
• выполняет декоративную функцию, превращаясь в удобную дорожку.

"Отмостка особенно важна на глинистых и пучинистых грунтах, где вода застаивается и при замерзании может разрушать фундамент", — поясняет профессиональный строитель Руслан Хабусов.

Как сделать отмостку своими руками

Подготовка площадки

• Ширина — не меньше 70-80 см, а для сложных грунтов ещё больше.
• Снимается слой почвы на глубину 30-40 см.

Дренажный слой

• На дно траншеи укладывают геотекстиль.
• Затем — слой песка 20 см, тщательно утрамбованный виброплитой.

Армирование

• Сверху кладут сетку из арматуры (ячейка 10x10 или 15x15 см, диаметр прутьев 5-8 мм).
• Бюджетная альтернатива — дорожная сетка 4-5 мм.

Опалубка и термошвы

• Деревянная опалубка удерживает бетон.
• Каждые 1,5-2 м делают термошвы — вставки, которые компенсируют напряжение в бетоне и предотвращают трещины.

Заливка бетоном

• Используется бетон марки B20, слой около 10 см.
• Смесь нужно провибрировать, чтобы удалить пузырьки воздуха и сделать её плотнее.
• После заливки поверхность выравнивают правилом или доской.

Уход за бетоном

• В течение нескольких дней бетон регулярно поливают, чтобы он не пересох и не пошёл трещинами.
• Лучше использовать шланг с рассеивателем.

Декоративный слой

• Можно уложить плитку, камень, брусчатку или засыпать декоративной щебёнкой.
• Для укладки используют водопроницаемые смеси или специальные клеи, чтобы под покрытием не скапливалась вода.

Важные нюансы

• Делайте уклон 2-3 см на метр от стены дома для отвода воды.
• Если планируется газификация, оставьте в отмостке место для трубы.
• Продумайте вывоз грунта — его будет много, лучше заранее найти ему применение.

"Если отмостка трескается, причина чаще всего в плохой подушке или отсутствии дренажа. Основание в таком случае придётся переделывать полностью", — предупреждает Руслан Хабусов.

Главное

Отмостка — это долговечная защита фундамента и практичное дополнение к дому. Сделать её можно самостоятельно: важно правильно уложить слои, использовать качественные материалы и не пренебрегать уходом за бетоном в первые дни.

