Улыбающаяся женщина готова к уборке
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:53

Идеальный график уборки: что делать каждый день, неделю и месяц

План уборки для дома на каждый день, неделю и месяц — рекомендации специалистов

Бесконечная уборка может казаться изматывающей, но секрет в том, чтобы распределить задачи по времени. Эксперт по клинингу Алина Кузакова рассказывает, с какой периодичностью и что именно стоит делать, чтобы в доме всегда было чисто и уютно.

Каждый день: "грязные зоны" под контролем

Ежедневно внимание стоит уделять тем местам, где быстрее всего скапливается грязь:

  • коридор и прихожая — подметание или быстрая уборка пылесосом;
  • кухня — мыть посуду сразу после еды, протирать плиту и стол после готовки;
  • санузел — лёгкая протирка раковины и зеркала.

Лайфхак: робот-пылесос можно запускать каждый день — это значительно снизит уровень пыли и облегчит уборку.

Раз в неделю: базовая влажная уборка

  • протереть пыль на всех поверхностях;
  • вымыть полы;
  • пропылесосить ковры;
  • продезинфицировать сантехнику;
  • пройтись по скрытым зонам — плинтусы, радиаторы, пространство за мебелью.

Для свежести: после мытья добавьте в воду 1 ст. ложку уксуса и 5-7 капель эфирного масла (ель, пихта, лаванда).

В сезон цветения уборку стоит делать чаще: при аллергиках в доме — ежедневно, иначе через день.

Раз в месяц: генеральная уборка

  • протереть все поверхности выше 1,5 м (верх шкафов, дверные наличники);
  • очистить мягкую мебель и ковры (пылесосом или средствами для ткани);
  • пересмотреть содержимое шкафов и кухонные запасы;
  • тщательно вымыть вытяжку и фильтры.

"Жир на вытяжке засыхает намертво. Если не мыть её хотя бы раз в месяц, фильтры перестанут работать, и техника быстро выйдет из строя", — напоминает эксперт.

Раз в полгода: "большая стирка"

  • снять и постирать шторы;
  • вымыть люстры и светильники;
  • обработать межплиточные швы в ванной и на кухне от плесени.

Совет: проще предотвратить появление грибка, чем бороться с ним. Регулярная профилактика экономит силы и здоровье.

Сезонные задачи

Каждое время года приносит особые работы:

  • весна/осень — мойка балконов, лоджий, окон, химчистка ковров;
  • лето/зима — ротация одежды в шкафу;
  • перед сезоном — чистка вентиляционных решёток и фильтров кондиционеров.

"Вентиляция напрямую влияет на качество воздуха. Многие забывают протирать решётки годами, а потом удивляются, откуда берётся пыль", — подчёркивает Алина Кузакова.

Главное правило

Секрет чистоты в доме — системность. Когда каждая задача выполняется вовремя, не приходится устраивать многочасовые марафоны с ведром и тряпкой. Немного усилий каждый день и несколько плановых этапов — и дом остаётся в порядке без лишнего стресса.

