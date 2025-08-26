Идеальный график уборки: что делать каждый день, неделю и месяц

Бесконечная уборка может казаться изматывающей, но секрет в том, чтобы распределить задачи по времени. Эксперт по клинингу Алина Кузакова рассказывает, с какой периодичностью и что именно стоит делать, чтобы в доме всегда было чисто и уютно.

Каждый день: "грязные зоны" под контролем

Ежедневно внимание стоит уделять тем местам, где быстрее всего скапливается грязь:

коридор и прихожая — подметание или быстрая уборка пылесосом;

кухня — мыть посуду сразу после еды, протирать плиту и стол после готовки;

санузел — лёгкая протирка раковины и зеркала.

Лайфхак: робот-пылесос можно запускать каждый день — это значительно снизит уровень пыли и облегчит уборку.

Раз в неделю: базовая влажная уборка

протереть пыль на всех поверхностях;

вымыть полы;

пропылесосить ковры;

продезинфицировать сантехнику;

пройтись по скрытым зонам — плинтусы, радиаторы, пространство за мебелью.

Для свежести: после мытья добавьте в воду 1 ст. ложку уксуса и 5-7 капель эфирного масла (ель, пихта, лаванда).

В сезон цветения уборку стоит делать чаще: при аллергиках в доме — ежедневно, иначе через день.

Раз в месяц: генеральная уборка

протереть все поверхности выше 1,5 м (верх шкафов, дверные наличники);

очистить мягкую мебель и ковры (пылесосом или средствами для ткани);

пересмотреть содержимое шкафов и кухонные запасы;

тщательно вымыть вытяжку и фильтры.

"Жир на вытяжке засыхает намертво. Если не мыть её хотя бы раз в месяц, фильтры перестанут работать, и техника быстро выйдет из строя", — напоминает эксперт.

Раз в полгода: "большая стирка"

снять и постирать шторы;

вымыть люстры и светильники;

обработать межплиточные швы в ванной и на кухне от плесени.

Совет: проще предотвратить появление грибка, чем бороться с ним. Регулярная профилактика экономит силы и здоровье.

Сезонные задачи

Каждое время года приносит особые работы:

весна/осень — мойка балконов, лоджий, окон, химчистка ковров;

лето/зима — ротация одежды в шкафу;

перед сезоном — чистка вентиляционных решёток и фильтров кондиционеров.

"Вентиляция напрямую влияет на качество воздуха. Многие забывают протирать решётки годами, а потом удивляются, откуда берётся пыль", — подчёркивает Алина Кузакова.

Главное правило

Секрет чистоты в доме — системность. Когда каждая задача выполняется вовремя, не приходится устраивать многочасовые марафоны с ведром и тряпкой. Немного усилий каждый день и несколько плановых этапов — и дом остаётся в порядке без лишнего стресса.