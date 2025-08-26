Идеальный график уборки: что делать каждый день, неделю и месяц
Бесконечная уборка может казаться изматывающей, но секрет в том, чтобы распределить задачи по времени. Эксперт по клинингу Алина Кузакова рассказывает, с какой периодичностью и что именно стоит делать, чтобы в доме всегда было чисто и уютно.
Каждый день: "грязные зоны" под контролем
Ежедневно внимание стоит уделять тем местам, где быстрее всего скапливается грязь:
- коридор и прихожая — подметание или быстрая уборка пылесосом;
- кухня — мыть посуду сразу после еды, протирать плиту и стол после готовки;
- санузел — лёгкая протирка раковины и зеркала.
Лайфхак: робот-пылесос можно запускать каждый день — это значительно снизит уровень пыли и облегчит уборку.
Раз в неделю: базовая влажная уборка
- протереть пыль на всех поверхностях;
- вымыть полы;
- пропылесосить ковры;
- продезинфицировать сантехнику;
- пройтись по скрытым зонам — плинтусы, радиаторы, пространство за мебелью.
Для свежести: после мытья добавьте в воду 1 ст. ложку уксуса и 5-7 капель эфирного масла (ель, пихта, лаванда).
В сезон цветения уборку стоит делать чаще: при аллергиках в доме — ежедневно, иначе через день.
Раз в месяц: генеральная уборка
- протереть все поверхности выше 1,5 м (верх шкафов, дверные наличники);
- очистить мягкую мебель и ковры (пылесосом или средствами для ткани);
- пересмотреть содержимое шкафов и кухонные запасы;
- тщательно вымыть вытяжку и фильтры.
"Жир на вытяжке засыхает намертво. Если не мыть её хотя бы раз в месяц, фильтры перестанут работать, и техника быстро выйдет из строя", — напоминает эксперт.
Раз в полгода: "большая стирка"
- снять и постирать шторы;
- вымыть люстры и светильники;
- обработать межплиточные швы в ванной и на кухне от плесени.
Совет: проще предотвратить появление грибка, чем бороться с ним. Регулярная профилактика экономит силы и здоровье.
Сезонные задачи
Каждое время года приносит особые работы:
- весна/осень — мойка балконов, лоджий, окон, химчистка ковров;
- лето/зима — ротация одежды в шкафу;
- перед сезоном — чистка вентиляционных решёток и фильтров кондиционеров.
"Вентиляция напрямую влияет на качество воздуха. Многие забывают протирать решётки годами, а потом удивляются, откуда берётся пыль", — подчёркивает Алина Кузакова.
Главное правило
Секрет чистоты в доме — системность. Когда каждая задача выполняется вовремя, не приходится устраивать многочасовые марафоны с ведром и тряпкой. Немного усилий каждый день и несколько плановых этапов — и дом остаётся в порядке без лишнего стресса.
