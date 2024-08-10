Туристы жалуются: Роспотребнадзор проверит отели курортного города на наличие неприятных насекомых

Роспотребнадзор инициирует проверку наличия клопов и тараканов в отелях Анапы. Ведомство также посоветовало обращаться к его территориальным представительствам в подобных ситуациях.
Территориальное управление Роспотребнадзора в Краснодарском крае получило задание провести инспекцию гостиниц курортного города Анапа на предмет наличия насекомых. Информацию о проверке подтвердила пресс-служба ведомства.
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