Средняя цена за номер в московских гостиницах за последние два года выросла на 65% и достигла 10,1 тыс. рублей. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, наибольший годовой прирост цен зафиксирован в сегменте выше среднего (36%).
Загрузка гостиниц за шесть месяцев 2024 года составила 73%, что на 5 процентных пунктов выше по сравнению с предыдущим годом.
Рост показателей связывают с увеличением популярности внутреннего туризма и спросом на люксовые номера, особенно среди деловых туристов из-за рубежа, сообщает ТАСС.
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