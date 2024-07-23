Средняя цена за номер в московских гостиницах за последние два года выросла на 65% и достигла 10,1 тыс. рублей. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, наибольший годовой прирост цен зафиксирован в сегменте выше среднего (36%).

Загрузка гостиниц за шесть месяцев 2024 года составила 73%, что на 5 процентных пунктов выше по сравнению с предыдущим годом.

Рост показателей связывают с увеличением популярности внутреннего туризма и спросом на люксовые номера, особенно среди деловых туристов из-за рубежа, сообщает ТАСС.

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