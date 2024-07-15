К 2030 году на Северном Кавказе планируется создать до 77 тысяч гостиничных номеров, чтобы в полной мере реализовать туристический потенциал региона. Существующий номерной фонд вмещает 60 тысяч человек.

На Кавказском инвестиционном форуме, проходящем в Грозном, Ксения Титова из ООО "ПроГород" рассказала о текущем числе номеров и о планах по их расширению, включая точечные предложения на дополнительные 5 тысяч номеров и возможное увеличение ещё на 4 тысячи номеров при высокой загрузке, сообщает ТАСС.

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