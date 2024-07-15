Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 87,8077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 95,7849
На Северном Кавказе построят до 77 тыс. гостиничных номеров к 2030 году
  1. Главная
  2. Страна

На Северном Кавказе построят до 77 тыс. гостиничных номеров к 2030 году

К 2030 году на Северном Кавказе планируется создать до 77 тысяч гостиничных номеров, чтобы в полной мере реализовать туристический потенциал региона. Существующий номерной фонд вмещает 60 тысяч человек.

На Кавказском инвестиционном форуме, проходящем в Грозном, Ксения Титова из ООО "ПроГород" рассказала о текущем числе номеров и о планах по их расширению, включая точечные предложения на дополнительные 5 тысяч номеров и возможное увеличение ещё на 4 тысячи номеров при высокой загрузке, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Alan Light (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Из-за поселения хомяков застройщик в Германии потратит лишние €2,5 млн

Из-за поселения хомяков застройщик в Германии потратит лишние €2,5 млн

В немецком городе Эрфурт местные органы управления планируют выделить значительную сумму в размере 2,5 миллиона евро на перемещение популяции диких хомяков. Это решение связано с необходимостью расширения территории одного из образовательных учреждений, как сообщает германское издание Thüringer Allgemeine.

Читать полностью
В ЮАР 14 человек погибли при лесных пожарах

В ЮАР 14 человек погибли при лесных пожарах

В провинции Квазулу-Наталь в ЮАР зафиксирована трагедия: за последнюю неделю в результате обширных лесных пожаров погибло не менее 14 человек.

Читать полностью

Общество

Педиатр Зайниддинова: Детям можно мочить пробу Манту

Педиатр Зайниддинова: Детям можно мочить пробу Манту

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова рассказала, стоит ли делать Манту ребенку.

Читать полностью
Диетолог Соломатина: кофе не рекомендуется людям в состоянии стресса

Диетолог Соломатина: кофе не рекомендуется людям в состоянии стресса

Диетолог Елена Соломатина обсудила пользу и потенциальный вред кофе.

Читать полностью

Новости