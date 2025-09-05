Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стопка чистых полотенец
Стопка чистых полотенец
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:40

Полотенца перестанут быть жёсткими, как картон: решение проще, чем кажется

Горничные отелей используют уксус и соду для восстановления белизны и мягкости полотенец

Белоснежное полотенце дома — мечта, которая часто разбивается о реальность. Со временем даже самые качественные изделия становятся жёсткими, теряют цвет и впитывающую способность. Кажется, что выхода нет, но у горничных в дорогих отелях есть простая и доступная методика, которая возвращает тканям мягкость и свежесть без лишней химии.

Почему полотенца теряют мягкость и белизну

Главная причина — жёсткая вода. Минеральные соли оседают на волокнах, делая их серыми и шершавыми. Ситуацию усугубляют порошки и кондиционеры: они оставляют плёнку, которая мешает ткани впитывать влагу и постепенно делает её грубой. Постоянные стирки на высоких температурах только закрепляют этот эффект.

В советские годы проблему решали кипячением и хозяйственным мылом. Метод работал, но ткань становилась жёсткой, словно картон. Современные средства позиционируются как "бережные", однако часто приводят к тому же результату.

Первый этап: уксус для глубокой очистки

Перед стиркой полотенца стоит замочить в горячей (но не кипящей) воде с добавлением стакана белого уксуса. Никаких порошков и отбеливателей. Уксус справляется сразу с несколькими задачами:

  • растворяет минеральные отложения;
  • удаляет остатки моющих средств и жиров;
  • возвращает ткани способность впитывать влагу;
  • устраняет старые пятна.

Полотенца достаточно оставить в растворе на 30-40 минут. После этого они становятся заметно мягче. Запах уксуса полностью исчезает во время стирки, поэтому можно не переживать.

Второй этап: сода вместо кондиционера

Следующий шаг — стирка с пищевой содой. Достаточно половины стакана порошка. В отличие от химических кондиционеров, сода безопасна и работает сразу в нескольких направлениях:

  1. нейтрализует неприятные запахи;

  2. смягчает воду;

  3. предотвращает появление известкового налёта;

  4. делает ткань мягкой и пушистой.

В итоге полотенца после стирки приобретают свежесть и лёгкость, словно новые.

Третий этап: правильная сушка

Сушка играет не меньшую роль, чем стирка. Если полотенца останутся влажными, появится затхлый запах, и весь эффект пропадёт. В гостиницах текстиль всегда сушат до конца, часто в машинных сушилках, которые дополнительно "взбивают" махру.

При сушке на воздухе важно обеспечить хорошую вентиляцию. Не стоит оставлять полотенца в ванной — там они могут пропитаться влагой. Чтобы придать им объём, во время сушки изделия рекомендуется встряхивать.

Дополнительные хитрости отельных горничных

  1. Белизну полотенцам возвращают без хлорки — её не используют, так как она разрушает волокна.
  2. Чем меньше порошка — тем лучше. Излишки моющего средства только вредят ткани.
  3. Перед сушкой полотенца слегка встряхивают и складывают "гармошкой" — это придаёт объём.
  4. Для лёгкого аромата можно добавить в отсек стиральной машины пару капель эфирного масла.

Почему стоит взять метод на вооружение

Этот способ позволяет значительно сэкономить: старые полотенца можно "обновлять" снова и снова, не тратясь на новые. Кроме того, это экологично — чем меньше бытовой химии используется, тем меньше вреда для природы.

И, конечно, речь идёт о комфорте. Мягкие и белые полотенца создают атмосферу уюта и заботы, в которой приятно находиться каждый день.

