Отельеры раскрыли, что чаще всего крадут туристы — дело не в косметике

Кто бы мог подумать, что главными "трофеями" после отдыха в отеле становятся вовсе не фотоальбомы, а… полотенца и халаты. Именно эти вещи чаще всего исчезают из гостиничных номеров по всему миру.

И хотя мыло, шампунь и прочие мелочи гости забирают почти без угрызений совести, кража текстиля выглядит уже совсем иначе. Однако в сознании многих туристов это не воспринимается как воровство, а скорее как символическое продолжение отпуска.

Что показал опрос

Компания Wellness Haven провела масштабное исследование среди владельцев более чем 1 300 гостиниц класса "люкс" в Европе и Азии — от четырёх до пяти звёзд. Целью стало выяснить, какие предметы чаще всего исчезают после выезда постояльцев.

Результаты оказались красноречивыми:

на первом месте — полотенца и халаты;

на втором — вешалки для одежды;

косметика и гели для душа воспринимаются как "разрешённый бонус" и потому почти не учитываются.

Кто ворует больше

Любопытно, что национальная статистика оказалась неожиданной. Несмотря на устойчивый стереотип, греки не лидируют в списке. Первые позиции по "гостиничному клептоманству" делят между собой британцы и немцы.

Исследование также зафиксировало возрастные различия: люди старше 55 лет чаще решаются на "сувенирное" поведение, чем молодые туристы.

Взгляд самих гостей

На прямой вопрос о причинах такого поведения многие постояльцы ответили одинаково: "Мы вовсе не воровали, а просто хотели оставить себе маленькое напоминание о поездке".

Таким образом, граница между кражей и безобидным сувениром в глазах гостей остаётся довольно размытой, что делает гостиничные полотенца чуть ли не самыми популярными "памятными вещами" из отпуска.