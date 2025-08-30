Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
отель
отель
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Отельеры раскрыли, что чаще всего крадут туристы — дело не в косметике

Британцы и немцы лидируют по кражам вещей из гостиниц — данные опроса Wellness Haven

Кто бы мог подумать, что главными "трофеями" после отдыха в отеле становятся вовсе не фотоальбомы, а… полотенца и халаты. Именно эти вещи чаще всего исчезают из гостиничных номеров по всему миру.

И хотя мыло, шампунь и прочие мелочи гости забирают почти без угрызений совести, кража текстиля выглядит уже совсем иначе. Однако в сознании многих туристов это не воспринимается как воровство, а скорее как символическое продолжение отпуска.

Что показал опрос

Компания Wellness Haven провела масштабное исследование среди владельцев более чем 1 300 гостиниц класса "люкс" в Европе и Азии — от четырёх до пяти звёзд. Целью стало выяснить, какие предметы чаще всего исчезают после выезда постояльцев.

Результаты оказались красноречивыми:

  • на первом месте — полотенца и халаты;
  • на втором — вешалки для одежды;
  • косметика и гели для душа воспринимаются как "разрешённый бонус" и потому почти не учитываются.

Кто ворует больше

Любопытно, что национальная статистика оказалась неожиданной. Несмотря на устойчивый стереотип, греки не лидируют в списке. Первые позиции по "гостиничному клептоманству" делят между собой британцы и немцы.

Исследование также зафиксировало возрастные различия: люди старше 55 лет чаще решаются на "сувенирное" поведение, чем молодые туристы.

Взгляд самих гостей

На прямой вопрос о причинах такого поведения многие постояльцы ответили одинаково: "Мы вовсе не воровали, а просто хотели оставить себе маленькое напоминание о поездке".

Таким образом, граница между кражей и безобидным сувениром в глазах гостей остаётся довольно размытой, что делает гостиничные полотенца чуть ли не самыми популярными "памятными вещами" из отпуска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На выставке в Петербурге показали новые вагоны РЖД и макет поезда Буревестник вчера в 17:05

"Буревестник" взлетает по рельсам: что покажет двухэтажный скоростной состав

На выставке "PRO//Движение.Экспо" РЖД представила новые вагоны и составы, обещающие больший комфорт и разнообразие для всех категорий пассажиров.

Читать полностью » Старейшая деревянная церковь Норвегии Урнес сохранилась с 1130-х годов вчера в 16:13

Девять веков против холода и бурь: церковь в Норвегии, которая заставляет затаить дыхание

Церковь Урнес, старейшее деревянное сооружение Норвегии, скрывает в своих стенах древние мифы и уникальные тайны. Узнайте, как туда добраться.

Читать полностью » Что посмотреть в Таиланде: Бангкок, Чиангмай, Исан и южные острова вчера в 15:09

Четыре Таиланда: где искать джунгли, древние столицы и острова-мечты

Откройте для себя Таиланд с его уникальными регионами: от потрясающих пляжей на юге до культурных жемчужин севера. Узнайте, что не стоит пропускать.

Читать полностью » AZUR air увеличит число рейсов в Анталью из Казани, Екатеринбурга и регионов России в сентябре вчера в 14:10

Больше рейсов — больше туров: как осенью изменится отдых в Анталье

Сентябрь обещает биджесть для российских туристов: расширение рейсов AZUR air в Анталью из шести городов. Узнайте, как планировать отпуск лучше!

Читать полностью » BLS International: Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам вчера в 13:56

Новый шанс для отпусков: Словакия стала доступнее россиянам

Словакия вновь принимает заявления от россиян на туристические визы — спустя почти три года ограничений, введённых в 2022 году.

Читать полностью » Водопадные маршруты России: что посмотреть осенью вчера в 12:08

Топ мест в России, где водопады особенно красивы осенью

Осень делает водопады особенно зрелищными: меньше туристов, яркая природа и полноводные реки. Разбираем лучшие маршруты по России.

Читать полностью » Осенний отдых в Архызе: пешие маршруты и природа вчера в 11:05

Осенний Архыз без толп: горные тропы, где можно услышать тишину

Осенью Архыз особенно хорош: мягкий климат, прозрачный воздух, горные тропы и шумные водопады без толпы туристов.

Читать полностью » Роза Хутор в сентябре: горы и скидки вместо очередей вчера в 10:03

Роза Хутор без суеты: чем удивляет сентябрь

Сентябрь на Роза Хутор — это горы без суеты: работающие подъёмники, прохладные маршруты и уютные вечера в SPA после прогулок.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тина Танг: перенос гантелей offset waiter’s carry улучшает баланс и снижает риск травм
Еда

Как приготовить печень с луком на сковороде за 25 минут
Красота и здоровье

Курение и ожирение увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в 12 раз
Еда

Как приготовить нежные котлеты из фарша без яйца по традиционному рецепту
Авто и мото

Эксперт "Автостата" Целиков назвал главную проблему поставок машин из Индии в Россию
Спорт и фитнес

Инструкторы акройоги Арнольд и Кулридж назвали эффективные позы для партнеров
Садоводство

Оживите свои огурцы в жару: техника сухого полива для стимуляции роста и защиты от перегрева
Дом

Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru