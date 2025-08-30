Отельеры раскрыли, что чаще всего крадут туристы — дело не в косметике
Кто бы мог подумать, что главными "трофеями" после отдыха в отеле становятся вовсе не фотоальбомы, а… полотенца и халаты. Именно эти вещи чаще всего исчезают из гостиничных номеров по всему миру.
И хотя мыло, шампунь и прочие мелочи гости забирают почти без угрызений совести, кража текстиля выглядит уже совсем иначе. Однако в сознании многих туристов это не воспринимается как воровство, а скорее как символическое продолжение отпуска.
Что показал опрос
Компания Wellness Haven провела масштабное исследование среди владельцев более чем 1 300 гостиниц класса "люкс" в Европе и Азии — от четырёх до пяти звёзд. Целью стало выяснить, какие предметы чаще всего исчезают после выезда постояльцев.
Результаты оказались красноречивыми:
- на первом месте — полотенца и халаты;
- на втором — вешалки для одежды;
- косметика и гели для душа воспринимаются как "разрешённый бонус" и потому почти не учитываются.
Кто ворует больше
Любопытно, что национальная статистика оказалась неожиданной. Несмотря на устойчивый стереотип, греки не лидируют в списке. Первые позиции по "гостиничному клептоманству" делят между собой британцы и немцы.
Исследование также зафиксировало возрастные различия: люди старше 55 лет чаще решаются на "сувенирное" поведение, чем молодые туристы.
Взгляд самих гостей
На прямой вопрос о причинах такого поведения многие постояльцы ответили одинаково: "Мы вовсе не воровали, а просто хотели оставить себе маленькое напоминание о поездке".
Таким образом, граница между кражей и безобидным сувениром в глазах гостей остаётся довольно размытой, что делает гостиничные полотенца чуть ли не самыми популярными "памятными вещами" из отпуска.
