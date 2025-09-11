Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:18

Птицы превратили отпуск на юге в кошмар: туристы требуют компенсацию

Юрист: туристы могут требовать компенсацию за некачественные услуги санатория

Безмятежный отдых семьи из пяти человек в четырёхзвёздочном санатории "Надежда" в Анапе оказался испорчен… голубями. Птицы поселились прямо в нише над потолком их номера.

Как это было

За две недели проживания туристы заплатили около 350 тыс. руб. Но отдых превратился в испытание:

  • с 5 утра птицы начинали шуметь — ходить, прыгать, хлопать крыльями, курлыкать и даже драться;

  • переселить семью в другой номер не смогли — свободных мест аналогичной категории не оказалось;

  • просьбу заделать нишу сначала тоже отклонили.

Только после угрозы жалобой в Роспотребнадзор администрация закрыла нишу. Но к тому времени отпуск подходил к концу.

Что дальше

Теперь разгневанные туристы действительно готовят обращение в Роспотребнадзор. Юристы отмечают: это может стать основой для судебного иска.

Мария Чапиковская, юрист Альянса туристических агентств:

"Туристы могут претендовать на уменьшение стоимости проживания из-за некачественно оказанной услуги. Это право закреплено в ст. 29 Закона "О защите прав потребителей”".

Однако:

  • недостатки нужно доказать (например, фото- и видеоматериалами, письменными обращениями в санаторий),

  • потребуется расчёт компенсации, а универсальных правил для него нет.

По словам эксперта, суд субъективно оценивает ситуацию: может частично удовлетворить требования, а может полностью отказать.

