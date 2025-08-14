Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
чемодан лежит на кровати
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:11

Успейте избежать главной ошибки туристов: что угрожает вашему отдыху в отельном номере?

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях

Вы приехали на долгожданный отдых. Чемодан в руке, усталость после дороги и желание скорее плюхнуться на кровать. Номер свежий, постель застелена, в воздухе лёгкий аромат чистоты. Но за этой идеальной картинкой есть то, чего вы не увидите сразу и что способно испортить всю поездку.

Главная ошибка туристов

Большинство гостей заходят в номер, ставят чемодан, садятся на кровать и начинают разбирать вещи. И именно в этот момент совершается роковая ошибка: вы начинаете трогать всё подряд.

Телефон, пульт от телевизора, выключатели, ручки дверей, краны в ванной — всё это ежедневно трогают десятки постояльцев, но далеко не всегда эти поверхности проходят глубокую дезинфекцию. При быстрой смене гостей в отелях уборка часто сводится к минимуму.

Самые опасные точки в номере

  • Пульт от телевизора — лидер по количеству микробов.

  • Выключатели — к ним прикасаются чаще, чем кажется.

  • Ручки дверей и смесителей — обязательные точки контакта.

  • Стационарный телефон — пережиток прошлого, но всё ещё грязный.

  • Фен — используется многими, а чистится редко.

  • Стаканы и кружки — без стерилизации могут быть источником бактерий.

Один жест, который всё меняет

Решение элементарно: сразу после входа достаньте из сумки влажные дезинфицирующие салфетки и пройдитесь ими по всем ключевым поверхностям. Не нужно тереть до блеска — достаточно лёгкой, но тщательной обработки, чтобы значительно снизить риск подхватить вирус или инфекцию.

Зачем тратить на это пару минут

Это не паранойя, а здравый смысл. Обычная кишечная инфекция или простуда, подхваченные в отпуске, могут свести на нет все планы. А потратив всего 2-3 минуты на дезинфекцию "точек риска", вы защитите себя и не испортите отдых.

Запомните: ваша безопасность в поездке часто решается в первые минуты после заселения. Пачка салфеток в ручной клади — мелочь, которая может стать главным спасением всего отпуска.

