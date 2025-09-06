Из рекламы — в тень: что ждет базы отдыха и глэмпинги без реестра
С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила: все гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и другие объекты размещения обязаны быть внесены в единый реестр туристских организаций. Его ведет Росаккредитация, и только наличие в списке дает право официально работать и рекламировать услуги.
Ситуация в Тюменской области
По состоянию на 4 сентября в регионе зарегистрировано 392 объекта размещения.
-
259 прошли процедуру самооценки,
-
117 имеют статус "Приостановлен",
-
8 — "Прекращен".
Таким образом, почти треть гостиничного бизнеса в регионе рискует столкнуться с ограничениями.
Почему возникли сложности
Гендиректор "Школы гостеприимства и сервиса" Ирина Косогорова объяснила журналистам РБК Тюмень причины задержек:
"О процедуре самооценки власти уведомили заранее, и у бизнеса было девять месяцев, чтобы ее пройти. Однако менталитет многих предпринимателей таков, что они предпочитают тянуть до последнего. Так произошло и в этот раз. Сама по себе процедура, с одной стороны, несложная, но это касается лишь тех, у кого изначально вся документация в порядке. В этом случае пройти ее можно примерно за 40 минут".
Штрафы для нарушителей
С 6 сентября власти начали применять штрафные санкции:
-
за работу без регистрации — от 50 до 70 тысяч рублей для ИП и юрлиц,
-
за несоответствие заявленной категории:
-
30-40 тысяч рублей для ИП и должностных лиц,
-
100-170 тысяч рублей для организаций.
-
Итог
Новый реестр стал инструментом контроля качества и прозрачности гостиничного бизнеса. Для предпринимателей он означает необходимость упорядочить документацию и вовремя пройти проверку. А для туристов — гарантию того, что размещение соответствует заявленному уровню сервиса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru