Из рекламы — в тень: что ждет базы отдыха и глэмпинги без реестра

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила: все гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и другие объекты размещения обязаны быть внесены в единый реестр туристских организаций. Его ведет Росаккредитация, и только наличие в списке дает право официально работать и рекламировать услуги.

Ситуация в Тюменской области

По состоянию на 4 сентября в регионе зарегистрировано 392 объекта размещения.

259 прошли процедуру самооценки,

117 имеют статус "Приостановлен",

8 — "Прекращен".

Таким образом, почти треть гостиничного бизнеса в регионе рискует столкнуться с ограничениями.

Почему возникли сложности

Гендиректор "Школы гостеприимства и сервиса" Ирина Косогорова объяснила журналистам РБК Тюмень причины задержек:

"О процедуре самооценки власти уведомили заранее, и у бизнеса было девять месяцев, чтобы ее пройти. Однако менталитет многих предпринимателей таков, что они предпочитают тянуть до последнего. Так произошло и в этот раз. Сама по себе процедура, с одной стороны, несложная, но это касается лишь тех, у кого изначально вся документация в порядке. В этом случае пройти ее можно примерно за 40 минут".

Штрафы для нарушителей

С 6 сентября власти начали применять штрафные санкции:

за работу без регистрации — от 50 до 70 тысяч рублей для ИП и юрлиц,

за несоответствие заявленной категории: 30-40 тысяч рублей для ИП и должностных лиц, 100-170 тысяч рублей для организаций.



Итог

Новый реестр стал инструментом контроля качества и прозрачности гостиничного бизнеса. Для предпринимателей он означает необходимость упорядочить документацию и вовремя пройти проверку. А для туристов — гарантию того, что размещение соответствует заявленному уровню сервиса.