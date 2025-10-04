Отельеры бьют тревогу: конкуренты крадут бренды и вставляют их в свои портфолио
Рынок гостиничного управления в России стремительно растет, но вместе с этим появляются и новые вопросы к прозрачности работы управляющих компаний. Владельцам гостиниц важно понимать: портфолио, которое им показывают потенциальные партнеры, не всегда отражает реальную картину. Иногда там можно встретить проекты, к которым у компании нет прямого отношения.
Когда цифры вводят в заблуждение
Случаи, когда один объект в презентации выглядит как несколько разных отелей, — не редкость. Достаточно поделить корпуса крупного гостиничного комплекса на отдельные позиции, и количество "управляемых" объектов сразу впечатляет. Еще один трюк — сохранять в списке отели, которыми компания занималась в прошлом, хотя сотрудничество давно завершено. Внизу презентации такие моменты указываются мелким шрифтом, но в глазах клиента картинка выглядит убедительнее.
Необычный пример из практики
Недавний случай показал, насколько важно проверять источники. Управляющая компания "Ателика", известная своими брендами "Ателика", "Дивный мир" и "Санвиль", обнаружила свои действующие объекты в портфолио конкурента — компании "Путник".
"Мы с удивлением обнаружили в списке реализованных УК "Путник" проектов объекты, которые развивала или развивает "Ателика"", — сказал основатель и руководитель УК "Ателика" Алексей Высоканов.
В списке значились популярные гостиницы: "Дивный Мир Хижина" в Тверской области, "Ателика Сокол" и "Вилла Сокол" в Сочи, "Ателика Гранд Оазис" в Туапсе, "Вилла Карасан" в Крыму и другие.
После обращения "Ателики" презентация была изменена, но вопрос о том, как подобные данные туда попали, остался открытым.
Сравнение: реальное vs. "бумажное" портфолио
|Подход
|Особенности
|Риски для владельцев
|Реальное портфолио
|Только действующие отели, подтвержденные договорами
|Прозрачность и доверие
|"Украшенное" портфолио
|Добавлены прошлые проекты или чужие объекты
|Искаженная информация, риск ошибок в выборе партнера
Советы шаг за шагом: как проверять портфолио
-
Запросите список действующих объектов с договорами и контактами владельцев.
-
Сравните информацию на официальных сайтах отелей.
-
Проверьте, нет ли в списке брендов, принадлежащих другим сетям.
-
Попросите отзывы у собственников отелей, работающих с компанией.
-
Обратите внимание на опыт управления объектами в вашем регионе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: довериться красивой презентации без проверки.
-
Последствие: выбор неподходящей управляющей компании, убытки и репутационные риски.
-
Альтернатива: проверка фактов через договора, отзывы и публичные источники.
А что если доверять на слово?
Если владелец гостиницы принимает портфолио без проверки, он фактически отдает управление имуществом наугад. Даже если компания выглядит солидной, важно понимать — красивый список проектов не гарантирует опыта именно в нужном сегменте: загородных отелей, городских бизнес-гостиниц или курортных комплексов.
Плюсы и минусы сотрудничества с управляющими компаниями
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени владельца
|Риск недобросовестных презентаций
|Доступ к маркетинговым каналам и OTA
|Высокая стоимость услуг
|Управление персоналом и сервисами
|Возможная потеря контроля над стратегией
|Рост доходности при грамотной работе
|Сложность в выборе надежного партнера
FAQ
Как выбрать управляющую компанию?
Смотрите не только презентации, но и реальные объекты, где компания работает сейчас. Общайтесь с владельцами этих гостиниц.
Сколько стоят услуги по управлению отелем?
В среднем комиссия УК составляет от 8 до 15% от оборота, но условия варьируются в зависимости от региона и формата гостиницы.
Что лучше: собственное управление или УК?
Если у владельца нет опыта, управляющая компания может повысить доходность. Но при наличии сильной команды внутреннее управление иногда эффективнее.
Мифы и правда
-
Миф: у крупной компании все проекты одинаково успешны.
-
Правда: в одном портфеле могут быть как удачные, так и провальные кейсы.
-
Миф: если в списке сотни отелей, значит, это лидер рынка.
-
Правда: число объектов может быть завышено за счет прошлых проектов.
-
Миф: все УК работают по единым стандартам.
-
Правда: стандарты сильно отличаются в зависимости от бренда и команды.
3 интересных факта
-
В России всего около 5% классифицированных гостиниц работают под управлением УК.
-
На рынке насчитывается около 50 активных игроков — от федеральных до региональных.
-
Многие международные сети входят в российский рынок через франчайзинг, а не прямое управление.
Исторический контекст
Рынок профессионального управления отелями в России начал активно формироваться после 2000-х, когда стали появляться первые крупные сети. До этого большинство гостиниц управлялись напрямую владельцами или находились в муниципальном ведении. В последние годы тренд на передачу объектов в доверительное управление усилился, а вместе с ним выросла конкуренция между компаниями.
