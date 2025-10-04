Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:08

Отельеры бьют тревогу: конкуренты крадут бренды и вставляют их в свои портфолио

В отрасли гостиничного управления выявлены случаи включения чужих проектов в портфолио

Рынок гостиничного управления в России стремительно растет, но вместе с этим появляются и новые вопросы к прозрачности работы управляющих компаний. Владельцам гостиниц важно понимать: портфолио, которое им показывают потенциальные партнеры, не всегда отражает реальную картину. Иногда там можно встретить проекты, к которым у компании нет прямого отношения.

Когда цифры вводят в заблуждение

Случаи, когда один объект в презентации выглядит как несколько разных отелей, — не редкость. Достаточно поделить корпуса крупного гостиничного комплекса на отдельные позиции, и количество "управляемых" объектов сразу впечатляет. Еще один трюк — сохранять в списке отели, которыми компания занималась в прошлом, хотя сотрудничество давно завершено. Внизу презентации такие моменты указываются мелким шрифтом, но в глазах клиента картинка выглядит убедительнее.

Необычный пример из практики

Недавний случай показал, насколько важно проверять источники. Управляющая компания "Ателика", известная своими брендами "Ателика", "Дивный мир" и "Санвиль", обнаружила свои действующие объекты в портфолио конкурента — компании "Путник".

"Мы с удивлением обнаружили в списке реализованных УК "Путник" проектов объекты, которые развивала или развивает "Ателика"", — сказал основатель и руководитель УК "Ателика" Алексей Высоканов.

В списке значились популярные гостиницы: "Дивный Мир Хижина" в Тверской области, "Ателика Сокол" и "Вилла Сокол" в Сочи, "Ателика Гранд Оазис" в Туапсе, "Вилла Карасан" в Крыму и другие.

После обращения "Ателики" презентация была изменена, но вопрос о том, как подобные данные туда попали, остался открытым.

Сравнение: реальное vs. "бумажное" портфолио

Подход Особенности Риски для владельцев
Реальное портфолио Только действующие отели, подтвержденные договорами Прозрачность и доверие
"Украшенное" портфолио Добавлены прошлые проекты или чужие объекты Искаженная информация, риск ошибок в выборе партнера

Советы шаг за шагом: как проверять портфолио

  1. Запросите список действующих объектов с договорами и контактами владельцев.

  2. Сравните информацию на официальных сайтах отелей.

  3. Проверьте, нет ли в списке брендов, принадлежащих другим сетям.

  4. Попросите отзывы у собственников отелей, работающих с компанией.

  5. Обратите внимание на опыт управления объектами в вашем регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: довериться красивой презентации без проверки.

  • Последствие: выбор неподходящей управляющей компании, убытки и репутационные риски.

  • Альтернатива: проверка фактов через договора, отзывы и публичные источники.

А что если доверять на слово?

Если владелец гостиницы принимает портфолио без проверки, он фактически отдает управление имуществом наугад. Даже если компания выглядит солидной, важно понимать — красивый список проектов не гарантирует опыта именно в нужном сегменте: загородных отелей, городских бизнес-гостиниц или курортных комплексов.

Плюсы и минусы сотрудничества с управляющими компаниями

Плюсы Минусы
Экономия времени владельца Риск недобросовестных презентаций
Доступ к маркетинговым каналам и OTA Высокая стоимость услуг
Управление персоналом и сервисами Возможная потеря контроля над стратегией
Рост доходности при грамотной работе Сложность в выборе надежного партнера

FAQ

Как выбрать управляющую компанию?
Смотрите не только презентации, но и реальные объекты, где компания работает сейчас. Общайтесь с владельцами этих гостиниц.

Сколько стоят услуги по управлению отелем?
В среднем комиссия УК составляет от 8 до 15% от оборота, но условия варьируются в зависимости от региона и формата гостиницы.

Что лучше: собственное управление или УК?
Если у владельца нет опыта, управляющая компания может повысить доходность. Но при наличии сильной команды внутреннее управление иногда эффективнее.

Мифы и правда

  • Миф: у крупной компании все проекты одинаково успешны.

  • Правда: в одном портфеле могут быть как удачные, так и провальные кейсы.

  • Миф: если в списке сотни отелей, значит, это лидер рынка.

  • Правда: число объектов может быть завышено за счет прошлых проектов.

  • Миф: все УК работают по единым стандартам.

  • Правда: стандарты сильно отличаются в зависимости от бренда и команды.

3 интересных факта

  1. В России всего около 5% классифицированных гостиниц работают под управлением УК.

  2. На рынке насчитывается около 50 активных игроков — от федеральных до региональных.

  3. Многие международные сети входят в российский рынок через франчайзинг, а не прямое управление.

Исторический контекст

Рынок профессионального управления отелями в России начал активно формироваться после 2000-х, когда стали появляться первые крупные сети. До этого большинство гостиниц управлялись напрямую владельцами или находились в муниципальном ведении. В последние годы тренд на передачу объектов в доверительное управление усилился, а вместе с ним выросла конкуренция между компаниями.

