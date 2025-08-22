Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:03

Хватит тратить деньги на чистящие средства: секрет отельной чистоты раскрыт

Дверные ручки и выключатели названы главными источниками микробов в квартире

Многие мечтают о том, чтобы их жильё выглядело и пахло так же безупречно, как номер в хорошем отеле. Но достичь этого уровня не всегда просто. Эксперты утверждают: главное — не количество чистящих средств, а правильный порядок уборки и внимание к деталям.

Секрет — в правильной последовательности

По словам специалистов, начинать нужно с самых "опасных" точек — тех поверхностей, которых мы касаемся десятки раз в день. Если их игнорировать, они становятся настоящими рассадниками микробов.

К ним относятся:

  • дверные ручки;

  • выключатели;

  • поручни;

  • краны.

Именно эти элементы следует протирать и дезинфицировать в первую очередь.

Шаг за шагом к чистоте

  1. Сначала обработайте зоны частого контакта.

  2. Затем переходите к менее "критичным" поверхностям — зеркалам, абажурам, светильникам.

  3. Завершающий этап — подметание и мытьё полов.

Такая схема делает уборку максимально эффективной и позволяет поддерживать порядок дольше.

Финальный штрих — аромат

Чтобы дом ассоциировался не только с чистотой, но и с уютом, стоит добавить лёгкий аромат. Достаточно распылить немного освежителя воздуха или специальной домашней парфюмерии — и атмосфера станет расслабляющей и гостеприимной.

"Правильный порядок уборки гарантирует максимальный результат, а аромат завершает ощущение уюта", — отмечают специалисты.

Секрет "отельной чистоты" — это внимание к мелочам, последовательность действий и лёгкий акцент на аромат. И достичь такого эффекта можно без лишних усилий и затрат, если убирать осознанно и в правильном порядке.

