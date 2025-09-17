Туристы в ловушке бюрократии: отели заполняют бумаги, а «Госуслуги» молчат
Иностранные гости и туристы из других регионов России всё чаще сталкиваются с проблемами при заселении в отечественные гостиницы. Причина кроется в бюрократических и технических сложностях: отели обязаны ставить постояльцев на регистрационный учёт в МВД уже на следующий рабочий день после заезда. Но выполнить требование далеко не всегда возможно.
Представители московских и петербургских гостиниц рассказали, что основные трудности возникают при передаче данных через портал "Госуслуги". Электронный документооборот, задуманный как удобная альтернатива бумажным процедурам, на практике нередко буксует.
"Сбои в программах передачи данных, отсутствие интернета, Госуслуги не воспринимают некоторые документы гостей. Наконец, длительная обработка уведомлений МВД", — перечислила часть проблем собственница отеля Library 3* Анна Боровикова.
Где именно возникают сложности
Участники рынка отмечают, что в Едином портале госуслуг (ЕПГУ) отсутствуют некоторые адреса и коды подразделений МВД. В результате система отклоняет уведомления, даже если данные введены строго по паспорту.
Особые трудности вызывает регистрация иностранных граждан из стран СНГ: например, в ЕПГУ до сих пор нет опции постановки на учёт по ID-карте для граждан Казахстана. Кроме того, портал лишён привычных сервисов вроде фильтров по дате или статусу заявок, что осложняет работу сотрудников отелей.
Иногда на сайте проводятся "технические работы", и отправить документы становится невозможно.
"Заявление отель заполнит вовремя, но своевременная постановка гостя на учет оказывается невозможной по независящим от гостиницы причинам", — говорит инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5* Виктория Шамликашвили.
Бумажный путь: не всегда выход
Если электронная регистрация не проходит, остаётся старый вариант — заполнить бумажные документы и лично отвезти их в отделение МВД. Но и здесь возникают трудности: в некоторых районах отказываются принимать уведомления в печатном виде, ссылаясь на обязательность электронной формы.
Дополнительная головная боль для отельеров — ежегодное продление договоров с МВД об электронном документообороте.
"На оформление нового допсоглашения требуется время, отправляем по почте или возим лично. Иногда договоры возвращаются с ошибками, исправляем и отправляем снова", — рассказал руководитель Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.
Сравнение вариантов регистрации
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Через ЕПГУ
|Быстро, без личного визита в МВД
|Сбои, недоработки системы, нет ряда функций
|Бумажные документы
|Возможность выполнить обязательство при сбое системы
|Отказы в приёме, необходимость личного визита
|Через посредников
|Делегирование ответственности
|Дополнительные расходы
Советы шаг за шагом для гостиниц
- Проверяйте корректность всех данных в паспортах гостей перед подачей заявки.
- Фиксируйте попытки отправки через ЕПГУ (скриншоты, электронные письма) — это может пригодиться при проверке.
- Держите резервные бумажные бланки и готовый пакет документов.
- Заключайте договоры с МВД заранее, не дожидаясь крайнего срока.
- Ведите журнал внутренних регистраций, чтобы подтвердить своевременное исполнение обязанностей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассчитывать только на электронный способ регистрации.
→ Последствие: риск штрафа из-за сбоев портала.
→ Альтернатива: использовать параллельно бумажные формы.
-
Ошибка: отправлять договоры с МВД в последний момент.
→ Последствие: пауза в работе системы и невозможность ставить гостей на учёт.
→ Альтернатива: обновлять документы заблаговременно.
-
Ошибка: не отслеживать статусы заявок в ЕПГУ.
→ Последствие: уведомления "зависают", а гости оказываются без регистрации.
→ Альтернатива: регулярно проверять кабинет и статус обработки.
А что если…
А что если проблему не удастся решить в ближайшее время? Тогда часть гостиниц рискует столкнуться с отказом в размещении иностранцев, ведь невыполнение требований МВД чревато штрафами. В таком случае туристический поток может перераспределиться в пользу крупных сетевых отелей, обладающих ресурсами для решения бюрократических вопросов.
Плюсы и минусы нынешней системы
|Плюсы
|Минусы
|Возможность электронной подачи
|Частые сбои и технические работы
|Упрощение документооборота при исправной системе
|Недоступность опций для ряда категорий иностранных граждан
|Ускорение процессов в перспективе
|Зависимость от интернет-соединения
|Сокращение бумажной нагрузки
|Риски штрафов при сбое портала
FAQ
Что обязаны делать отели при заселении иностранцев?
Зарегистрировать гостя в МВД на следующий рабочий день после заезда.
Какой основной способ регистрации используется?
Через портал Госуслуг (ЕПГУ) с электронным документооборотом.
Можно ли зарегистрировать гостя на бумаге?
Да, но некоторые отделения МВД отказываются принимать такие уведомления.
Мифы и правда
-
Миф: иностранцы могут самостоятельно зарегистрироваться в МВД.
Правда: обязанность лежит на принимающей стороне — гостинице или арендодателе.
-
Миф: система Госуслуг работает без сбоев.
Правда: отельеры регулярно сталкиваются с техническими трудностями.
-
Миф: мелкие отели не обязаны регистрировать постояльцев.
Правда: обязанность распространяется на все объекты размещения.
3 интересных факта
- Москва и Санкт-Петербург принимают более 60% иностранных туристов, приезжающих в Россию.
- В 2024 году турпоток в Россию составил свыше 25 млн человек.
- Первые электронные системы для учёта иностранцев начали тестироваться ещё в 2017 году.
Исторический контекст
- 2000-е: регистрация иностранцев велась исключительно на бумаге.
- 2010-е: переход к электронному документообороту через ЕПГУ.
- 2020-е: обязательность электронной регистрации для всех отелей.
- 2025 год: массовые жалобы отельеров на сбои и бюрократические барьеры.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru