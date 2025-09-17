Туристы в ловушке бюрократии: отели заполняют бумаги, а «Госуслуги» молчат

Иностранные гости и туристы из других регионов России всё чаще сталкиваются с проблемами при заселении в отечественные гостиницы. Причина кроется в бюрократических и технических сложностях: отели обязаны ставить постояльцев на регистрационный учёт в МВД уже на следующий рабочий день после заезда. Но выполнить требование далеко не всегда возможно.

Представители московских и петербургских гостиниц рассказали, что основные трудности возникают при передаче данных через портал "Госуслуги". Электронный документооборот, задуманный как удобная альтернатива бумажным процедурам, на практике нередко буксует.

"Сбои в программах передачи данных, отсутствие интернета, Госуслуги не воспринимают некоторые документы гостей. Наконец, длительная обработка уведомлений МВД", — перечислила часть проблем собственница отеля Library 3* Анна Боровикова.

Где именно возникают сложности

Участники рынка отмечают, что в Едином портале госуслуг (ЕПГУ) отсутствуют некоторые адреса и коды подразделений МВД. В результате система отклоняет уведомления, даже если данные введены строго по паспорту.

Особые трудности вызывает регистрация иностранных граждан из стран СНГ: например, в ЕПГУ до сих пор нет опции постановки на учёт по ID-карте для граждан Казахстана. Кроме того, портал лишён привычных сервисов вроде фильтров по дате или статусу заявок, что осложняет работу сотрудников отелей.

Иногда на сайте проводятся "технические работы", и отправить документы становится невозможно.

"Заявление отель заполнит вовремя, но своевременная постановка гостя на учет оказывается невозможной по независящим от гостиницы причинам", — говорит инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5* Виктория Шамликашвили.

Бумажный путь: не всегда выход

Если электронная регистрация не проходит, остаётся старый вариант — заполнить бумажные документы и лично отвезти их в отделение МВД. Но и здесь возникают трудности: в некоторых районах отказываются принимать уведомления в печатном виде, ссылаясь на обязательность электронной формы.

Дополнительная головная боль для отельеров — ежегодное продление договоров с МВД об электронном документообороте.

"На оформление нового допсоглашения требуется время, отправляем по почте или возим лично. Иногда договоры возвращаются с ошибками, исправляем и отправляем снова", — рассказал руководитель Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.

Сравнение вариантов регистрации

Способ Преимущества Недостатки Через ЕПГУ Быстро, без личного визита в МВД Сбои, недоработки системы, нет ряда функций Бумажные документы Возможность выполнить обязательство при сбое системы Отказы в приёме, необходимость личного визита Через посредников Делегирование ответственности Дополнительные расходы

Советы шаг за шагом для гостиниц

Проверяйте корректность всех данных в паспортах гостей перед подачей заявки. Фиксируйте попытки отправки через ЕПГУ (скриншоты, электронные письма) — это может пригодиться при проверке. Держите резервные бумажные бланки и готовый пакет документов. Заключайте договоры с МВД заранее, не дожидаясь крайнего срока. Ведите журнал внутренних регистраций, чтобы подтвердить своевременное исполнение обязанностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать только на электронный способ регистрации.

→ Последствие: риск штрафа из-за сбоев портала.

→ Альтернатива: использовать параллельно бумажные формы.

Ошибка: отправлять договоры с МВД в последний момент.

→ Последствие: пауза в работе системы и невозможность ставить гостей на учёт.

→ Альтернатива: обновлять документы заблаговременно.

Ошибка: не отслеживать статусы заявок в ЕПГУ.

→ Последствие: уведомления "зависают", а гости оказываются без регистрации.

→ Альтернатива: регулярно проверять кабинет и статус обработки.

А что если…

А что если проблему не удастся решить в ближайшее время? Тогда часть гостиниц рискует столкнуться с отказом в размещении иностранцев, ведь невыполнение требований МВД чревато штрафами. В таком случае туристический поток может перераспределиться в пользу крупных сетевых отелей, обладающих ресурсами для решения бюрократических вопросов.

Плюсы и минусы нынешней системы

Плюсы Минусы Возможность электронной подачи Частые сбои и технические работы Упрощение документооборота при исправной системе Недоступность опций для ряда категорий иностранных граждан Ускорение процессов в перспективе Зависимость от интернет-соединения Сокращение бумажной нагрузки Риски штрафов при сбое портала

FAQ

Что обязаны делать отели при заселении иностранцев?

Зарегистрировать гостя в МВД на следующий рабочий день после заезда.

Какой основной способ регистрации используется?

Через портал Госуслуг (ЕПГУ) с электронным документооборотом.

Можно ли зарегистрировать гостя на бумаге?

Да, но некоторые отделения МВД отказываются принимать такие уведомления.

Мифы и правда

Миф: иностранцы могут самостоятельно зарегистрироваться в МВД.

Правда: обязанность лежит на принимающей стороне — гостинице или арендодателе.

Миф: система Госуслуг работает без сбоев.

Правда: отельеры регулярно сталкиваются с техническими трудностями.

Миф: мелкие отели не обязаны регистрировать постояльцев.

Правда: обязанность распространяется на все объекты размещения.

3 интересных факта

Москва и Санкт-Петербург принимают более 60% иностранных туристов, приезжающих в Россию. В 2024 году турпоток в Россию составил свыше 25 млн человек. Первые электронные системы для учёта иностранцев начали тестироваться ещё в 2017 году.

Исторический контекст