Электронная система не узнаёт паспорта и адреса: где гостиницы снова таскают бумаги в МВД, чтобы поставить туриста на учёт

Гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и регионах сталкиваются с серьёзными трудностями при исполнении закона о постановке туристов на регистрационный учёт в МВД. По нормам, сделать это нужно уже на следующий рабочий день после заезда, однако технические и организационные сбои ставят выполнение требований под угрозу.

Где "ломается" система

Регистрация иностранных туристов и гостей из других городов идёт через портал ЕПГУ (Госуслуги). В цепочке "гостиница — Госуслуги — МВД" возникают разные препятствия:

сбои в передаче данных,

отсутствие доступа к интернету,

некорректное распознавание документов системой,

длительная обработка уведомлений со стороны МВД.

Анна Боровикова, собственница отеля Library 3* в Москве, отмечает: "Госуслуги не воспринимают некоторые документы гостей, а уведомления обрабатываются слишком долго".

Недоработки цифровой платформы

Отельеры указывают на явные пробелы в функционале:

отсутствие в базе некоторых адресов и кодов подразделений МВД,

невозможность постановки на учёт по ID-карте (например, у граждан Казахстана),

нехватка сервисов вроде фильтрации по дате, имени, статусу,

блокировка подачи документов из-за "технических работ" на портале.

Бумажная альтернатива

Если через ЕПГУ поставить гостя на учёт не удаётся, гостиницы оформляют уведомления на бумаге и несут их в МВД. Но и тут проблемы: некоторые районные отделения отказываются принимать документы.

Проблемы с договорами

Чтобы работать с МВД через электронный документооборот, отели должны ежегодно продлевать соответствующие договоры. По словам Алексея Высоканова, руководителя сети Atelika Hotel Group, процесс затягивается: документы приходится отправлять почтой или отвозить лично, а при обнаружении ошибок их возвращают обратно.

Неудачные попытки диалога

Виктория Шамликашвили, инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5*, отмечает, что вопрос неоднократно обсуждался с Комитетом по развитию туризма Петербурга, МВД и даже с Минцифры. Но до сих пор проблему не удалось решить.