Электронная система не узнаёт паспорта и адреса: где гостиницы снова таскают бумаги в МВД, чтобы поставить туриста на учёт
Гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и регионах сталкиваются с серьёзными трудностями при исполнении закона о постановке туристов на регистрационный учёт в МВД. По нормам, сделать это нужно уже на следующий рабочий день после заезда, однако технические и организационные сбои ставят выполнение требований под угрозу.
Где "ломается" система
Регистрация иностранных туристов и гостей из других городов идёт через портал ЕПГУ (Госуслуги). В цепочке "гостиница — Госуслуги — МВД" возникают разные препятствия:
-
сбои в передаче данных,
-
отсутствие доступа к интернету,
-
некорректное распознавание документов системой,
-
длительная обработка уведомлений со стороны МВД.
Анна Боровикова, собственница отеля Library 3* в Москве, отмечает: "Госуслуги не воспринимают некоторые документы гостей, а уведомления обрабатываются слишком долго".
Недоработки цифровой платформы
Отельеры указывают на явные пробелы в функционале:
-
отсутствие в базе некоторых адресов и кодов подразделений МВД,
-
невозможность постановки на учёт по ID-карте (например, у граждан Казахстана),
-
нехватка сервисов вроде фильтрации по дате, имени, статусу,
-
блокировка подачи документов из-за "технических работ" на портале.
Бумажная альтернатива
Если через ЕПГУ поставить гостя на учёт не удаётся, гостиницы оформляют уведомления на бумаге и несут их в МВД. Но и тут проблемы: некоторые районные отделения отказываются принимать документы.
Проблемы с договорами
Чтобы работать с МВД через электронный документооборот, отели должны ежегодно продлевать соответствующие договоры. По словам Алексея Высоканова, руководителя сети Atelika Hotel Group, процесс затягивается: документы приходится отправлять почтой или отвозить лично, а при обнаружении ошибок их возвращают обратно.
Неудачные попытки диалога
Виктория Шамликашвили, инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5*, отмечает, что вопрос неоднократно обсуждался с Комитетом по развитию туризма Петербурга, МВД и даже с Минцифры. Но до сих пор проблему не удалось решить.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru