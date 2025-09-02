Шведский стол, который экономит ресурсы: новая формула гостиничного бизнеса

Еще недавно типичная сцена в отеле вызывала раздражение: гости складывали на тарелку горы несовместимых продуктов со "шведского стола", из которых значительная часть оказывалась в мусорном ведре. Сегодня отношение к этому изменилось — лишняя еда воспринимается не только как моральная проблема, но и как экономическая.

По данным доклада ЮНЕП, в мире ежегодно выбрасывается около 1 млрд тонн продуктов, и почти треть этого объема приходится на сферу общественного питания. Значительная доля отходов образуется именно во время завтраков в гостиницах.

Греция также сталкивается с этой проблемой. Владельцы и управляющие отелями признают, что долгое время огромные объемы еды выбрасывались, но в последние годы начали активно внедрять меры по сокращению потерь.

Коммерческий директор отеля Novotel Athens Элени Ксиархогианнопулу отмечает, что чрезмерное потребление остается актуальной проблемой. По ее словам, в залах размещены таблички с просьбой к гостям брать столько еды, сколько они реально готовы съесть. Все продукты, оставшиеся на шведском столе, не пропадают: их используют сотрудники гостиницы или передают в неправительственную организацию Boroume, которая помогает сократить пищевые отходы и поддерживает нуждающихся по всей стране.

Президент Ассоциации отельеров Халкидики Григорис Тасиос подчеркивает, что ситуация уже меняется: гости стали внимательнее относиться к вопросам экологии, а персонал кухни — более грамотно управлять запасами. Он пояснил, что еда со шведского стола не выбрасывается, а идет на питание сотрудников, а остатки с тарелок утилизируются через специальные контейнеры для переработки. По его словам, "масштабы отходов сегодня несравнимы с тем, что было десять лет назад".

В то же время звучат предложения отказаться от завтраков "шведский стол" вовсе. Однако президент Ассоциации отельеров Ханьи Манолис Стаматакис считает такие идеи ошибочными. По его словам, при заказе завтрака по меню отходов будет даже больше: кухня будет вынуждена готовить все позиции, а гости будут оставлять ненужные блюда. Он уверен, что формат "шведского стола" позволяет эффективнее распределять продукты и приносит клиентам больше удовольствия.

Стаматакис добавил, что, несмотря на неизбежные остатки, в последние годы объем отходов снизился. Еда, которая не попала на тарелки, ежедневно передается муниципальным службам, благотворительным организациям и бездомным. А то, что остается после гостей, также сортируется и утилизируется.