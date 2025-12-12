Россия на пороге гостиничной революции: 10,5 тыс. новых номеров и 5 регионов, которые изменят туризм

В России в 2025 году появится 10,5 тыс. новых качественных гостиничных номеров, что на 17% больше, чем годом ранее. Основная часть новых объектов будет расположена в Краснодарском крае — на регион придется 33% от общего числа номеров. Об этом сообщает издание "РБК Недвижимость" со ссылкой на данные NF Group.

География роста

Новые гостиничные номера будут открыты в 33 регионах России. При этом две трети новых объектов будут сосредоточены в шести регионах. Лидерами по количеству новых номеров станут Санкт-Петербург (13% от общего числа), Тверская область (11%) и Москва (7%). Также значительные доли получат Татарстан и Карачаево-Черкесия — по 6% в каждом регионе. Оставшиеся 33% будут распределены между другими регионами.

Преобладание гостиниц

В структуре нового номерного фонда основную часть составят гостиницы — 82% от общего объема. Апарт-отели займут 14%, а санатории — 4%. Этот баланс обусловлен растущим интересом к качественным гостиничным услугам в России, что способствует увеличению объемов новых объектов.

Поддержка и интерес к внутреннему туризму

По словам партнера NF Group Ольги Широковой, рост числа новых качественных объектов размещения стал возможен благодаря государственной поддержке и высокой активности заявленных проектов в предыдущие годы.

"Важно отметить и широту географии: уже второй год подряд новые объекты открываются более чем в 30 регионах России", — добавила эксперт.

Кроме того, важным фактором является увеличивающийся интерес к внутреннему туризму, включая приток иностранных гостей.