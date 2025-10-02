Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Проект лежал с 2010 года — теперь его увеличили: Челябинск получит 20-этажный отель с офисами и кафе

В Челябинске одобрен проект строительства 20-этажного отеля у вокзалов

Спустя 15 лет после первых планов в Челябинске всё же начнут строить новый отель рядом с трамвайным кольцом и узлом железнодорожного, пригородного и автобусного вокзалов.

Подробности проекта

Согласно данным сайта госреестра, 2 октября 2025 года экспертная организация ООО "Пируэт" одобрила проект строительства:

"Строительство отеля — "Общественное здание с объектами инфраструктуры и гостиницей, расположенное на пересечении улиц Доватора и Разина в Советском районе города Челябинска". Положительное заключение экспертизы от 2 октября 2025 года".

Каким будет отель

  • Этажность: 20 этажей

  • Общая площадь: более 14 тысяч м²

  • Номерной фонд: 102 номера, из них

    • 96 — двухместные,

    • 6 — одноместные.

  • Инфраструктура: магазины, кафе и офисы на первых этажах.

  • Парковка: подземный паркинг и наземная автостоянка.

  • Дополнительно: детская площадка рядом со зданием.

Долгая история

Застройщик "Магистр" планировал возвести отель ещё в 2010 году. Изначально проект предусматривал 18-этажное здание на участке площадью 7,5 тыс. м². Но стройка так и не началась, и всё это время территория использовалась как парковка.

Теперь планы изменились — объект станет выше и функциональнее.

