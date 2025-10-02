Проект лежал с 2010 года — теперь его увеличили: Челябинск получит 20-этажный отель с офисами и кафе
Спустя 15 лет после первых планов в Челябинске всё же начнут строить новый отель рядом с трамвайным кольцом и узлом железнодорожного, пригородного и автобусного вокзалов.
Подробности проекта
Согласно данным сайта госреестра, 2 октября 2025 года экспертная организация ООО "Пируэт" одобрила проект строительства:
"Строительство отеля — "Общественное здание с объектами инфраструктуры и гостиницей, расположенное на пересечении улиц Доватора и Разина в Советском районе города Челябинска". Положительное заключение экспертизы от 2 октября 2025 года".
Каким будет отель
-
Этажность: 20 этажей
-
Общая площадь: более 14 тысяч м²
-
Номерной фонд: 102 номера, из них
-
96 — двухместные,
-
6 — одноместные.
-
-
Инфраструктура: магазины, кафе и офисы на первых этажах.
-
Парковка: подземный паркинг и наземная автостоянка.
-
Дополнительно: детская площадка рядом со зданием.
Долгая история
Застройщик "Магистр" планировал возвести отель ещё в 2010 году. Изначально проект предусматривал 18-этажное здание на участке площадью 7,5 тыс. м². Но стройка так и не началась, и всё это время территория использовалась как парковка.
Теперь планы изменились — объект станет выше и функциональнее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru