Хабаровск в осаде небоскребов: общественность в ярости из-за стройки у парка

Планы по строительству многоэтажной гостиницы у парка "Динамо" в Хабаровске вызвали бурю негодования на прошедших публичных слушаниях. Жители города выразили серьезные опасения по поводу резкого изменения концепции проекта, вырубки зеленых насаждений и увеличения нагрузки на и без того перегруженную городскую инфраструктуру. Представитель девелопера не смог предоставить убедительные ответы на ключевые вопросы, что лишь усилило обеспокоенность общественности.

Обещания девелопера: программа развития туризма и озеленение территории

По словам представителя застройщика, проект соответствует программе развития туризма и предусматривает создание 220 номеров, подземного паркинга и визит-центра парка. Он подчеркнул, что 60 % территории будет озеленено в основном за счет газонов. Однако эти обещания не убедили общественность, которая выразила сомнения в их реализации.

Однако архитектор первоначального проекта Марина Радонежская заявила, что увеличение этажности усугубит и без того серьезные проблемы с коммуникациями и транспортной ситуацией. Архитектор выразила опасения по поводу транспортного коллапса и проблем с сетями, которые могут возникнуть в результате строительства высотной гостиницы.

"Сейчас мы говорим, что это будет уже 15-этажная гостиница. Если ее тут построить, мы встанем в одной большой пробке. Здесь будет коллапс. С сетями, к слову, вопрос тоже остался", — сказала она.

Опасения архитектора относительно транспортного коллапса и проблем с сетями поддержали многие жители города.

На критику о неизбежных проблемах с инфраструктурой и вырубке деревьев представитель застройщика ограничился формальными ответами, предложив компенсировать озеленение в другом месте города. Предложение о компенсации озеленения в другом месте города вызвало возмущение у жителей, которые считают, что вырубка деревьев у парка "Динамо” нанесет непоправимый ущерб окружающей среде.

Обращение в прокуратуру: проверка законности разрешения на строительство

Депутат Геннадий Мальцев заявил о намерении обратиться в прокуратуру для проверки законности разрешения на строительство, подчеркнув, что проект фактически является жилым комплексом, а не гостиницей. По мнению депутата, проект не соответствует заявленному статусу гостиницы и должен быть проверен на соответствие законодательству.

Окончательное решение по проекту будет объявлено администрацией города 2 сентября, сообщает DVHAB. До 27 августа хабаровчане могут направлять свои замечания в департамент архитектуры. У жителей города есть возможность высказать свое мнение и повлиять на решение о строительстве высотной гостиницы у парка "Динамо”.

Интересные факты о Хабаровске

Хабаровск — административный центр Хабаровского края и один из крупнейших городов Дальнего Востока России.

Хабаровск расположен на слиянии рек Амур и Уссури.

Хабаровск известен своими красивыми парками, скверами и набережной реки Амур.

В заключение, планы по строительству высотной гостиницы у парка "Динамо” в Хабаровске вызвали серьезные разногласия между жителями города и девелопером. Окончательное решение по проекту будет принято администрацией города, но мнение общественности играет важную роль в этом вопросе.